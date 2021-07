La noche del miércoles 7 de julio, Antena 3 emitió el séptimo programa de 'Mask Singer: adivina quién canta', que ya encara su recta final con seis máscaras compitiendo para obtener la máscara dorada en la final: Huevo, Plátano, Erizo, Dragona, Cocodrilo y Monstruita. Una noche en la que el formato incorporó a su primera máscara invitada, Pingüino, que desveló su identidad en la misma gala, tras su breve participación: Pee Reina.

Pepe Reina se descubre bajo la máscara de Pingüino en 'Mask Singer 2'

El futbolista sorprendió a los investigadores con su potente interpretación de "Hola mi amor", de Junco, tras lo cual cada uno lanzó sus apuestas antes de descubrir la identidad del primer invitado de la edición. Javier Calvo lanzó que podría tratarse de David Muñoz; Javier Ambrossi apostó por que podría tratarse de Andrés Iniesta; Paz Vega, se decantó por Jorge Cadaval, mientras que José Mota vaticinó que podría ocultarse bajo Pingüino el propio Pepe Reina, por lo que el humorista se llevó una gran alegría al descubrir que había acertado.

"¡Por fin!", soltaron los investigadores, dado que Reina había sido una de sus repetidas apuestas a la hora de tratar de desenmascarar a los concursantes del programa, tanto en la segunda como en la primera edición. "No sé por qué me ha dado el pálpito de que podías ser tú", reconoció por su parte Mota, sobre su apuesta, antes de dar las "gracias por este precioso momento". "La alegría ha sido mía. Me lo he pasado muy bien", reconoció el invitado, entusiasmado ya "solo con ver vuestra reacción".

¡Pepe Reina (@PReina25), campeón del mundo de fútbol, se ocultaba bajo la máscara Pingüino! ????



El portero ha pasado de proteger su portería a proteger su identidad sobre el escenario ?????? ¿Lo habías descubierto?



Directo ?? https://t.co/jJvK0OchRs #MaskSinger7 pic.twitter.com/J9qIOqzsz9 — Mask Singer (@MaskSingerA3) July 14, 2021

"Ha sido una experiencia alucinante"

Reina también recibió múltiples alabanzas por su actuación y su increíble voz, que el futbolista achacó al hecho de que "lo llevo en la sangre", dado que su familia es andaluza. El deportista desveló incluso que "alguna he hecho", en cuanto a cantar en público, dado que tenía "el pellizquito del flamenco". "Me he quedado alucinado de lo bien que has cantado, porque yo pensaba que eras un cantante", reconoció Calvo, ante lo que Reina admitió que "siempre ha sido una profesión frustrada". "Desde el principio hasta el final, ha sido una experiencia alucinante", valoró el invitado, tras abandonar el escenario.