Por Beatriz Prieto |

La cuarta edición de 'Mask Singer: adivina quién canta' alcanzó su semifinal la noche del miércoles 4 de diciembre, con Rinoceronte, Cobra, Mosca y Tiburón como los grandes protagonistas de la cita. A ellos se sumaron sobre el escenario Chenoa, Ruth Lorenzo, David Bustamante y Álvaro Soler, respectivamente, tras lo cual la votación dejó a Rinoceronte fuera de la gran final y destapó así a Esther Cañadas al quedar como cuarta clasificada.

Esther Cañadas se descubre como Rinoceronte en la semifinal de 'Mask Singer 4'

Rinoceronte, de hecho, fue la primera máscara en subirse al escenario para la que resultó ser su última actuación, donde. Tras una trayectoria en la que la máscara despistó a los investigadores hablando italiano e inglés y poniendo acento mexicano,, su preocupación por el ecosistema y se mostraba en el jacuzzi de un yate, con una botella de champán. Asimismo, la concursante desveló de, lo que se sumó a la ristra de pistas anteriores.

En ellas, se apuntaba a su conexión con México, mencionaba a su abuela, lucía puños de hierro mientras hacía boxeo o saltaba de un trampolín con el número diez, entre otras cosas. Javier Calvo, Javier Ambrossi y Alaska lanzaron entonces apuestas como Amelia Bono, Beatriz Luengo y Maribel Verdú, respectivamente. "Voy a poner un poquito de sensatez en esta mesa, porque nos está costando", lanzó Ana Milán al proceder a lanzar su hipótesis en último lugar. La actriz se decantó por Esther Cañadas después de relacionar los coches de carreras con el expiloto Sete Gibernau, exmarido de la actriz, y recordar cómo abandonó la agencia de modelos de Donald Trump, "provocando un cisma importante", a raíz de una pista que mostraba a presidentes de Estados Unidos.

"Has sido una máscara increíble"

Después de las actuaciones de los cuatro semifinalistas, una primera votación convirtió a Cobra en la primera finalista, cuyos pasos siguió Mosca. Finalmente, fue Rinoceronte la máscara elegida par desvelar su identidad, la propia Esther Cañadas, que sumaba así un segundo acierto para Milán en la edición, para alegría de la investigadora. "Has sido una máscara tan increíble, has hecho de tío tan bien, has jugado con el género, con la voz, con los idiomas... Has sido una barbaridad y a mí me has quitado el sueño", confesó Milán, quienes se sumaron el resto de compañeros.

¡@Chenoa ft Rinoceronte! Y es que ella solo quiere "Bailar Contigo" 🕺 y llevar a Rinoceronte a ganar #MaskSinger. ¡Id pensando en la colaboración porque hacéis un duo fantástico!



Directo ▶️ https://t.co/jJvK0OchRs #MaskSingerSemiFinal pic.twitter.com/82DmknZJdV — Mask Singer (@MaskSingerA3) December 4, 2024

¡Cuando @Chenoa va, Rinoceronte viene de allí! Y es que ellos todavía no se habían conocido hasta hoy, aunque han hecho muy buenas migas 🤝



Directo ▶️ https://t.co/jJvK0OchRs #MaskSingerSemiFinal pic.twitter.com/wcHnj3nfOr — Mask Singer (@MaskSingerA3) December 4, 2024

No sé si estamos en #MaskSinger, en "Rebelión en la granja" o en el Zoo de Madrid, pero estas máscaras parece que se llevan muy pero que muy bien, ¡Y nos encanta! 😍



Directo ▶️ https://t.co/jJvK0OchRs #MaskSingerSemiFinal pic.twitter.com/GF5BqRl9Vl — Mask Singer (@MaskSingerA3) December 4, 2024

¡Rinoceronte se quita la máscara! 🦏✨



Tras deslumbrarnos, descubrimos que detrás estaba... Esther Cañadas. La modelo internacional ha desfilado en #MaskSingerSemifinal sin que nadie sospechase de ella 👏 ¡Cómo nos ha despistado!



Vídeo completo 📲 https://t.co/VbvoaKR0jw pic.twitter.com/H4RpOLMgpI — Antena 3 (@antena3com) December 5, 2024

"Ha estado súper divertido", reconoció la concursante, a quien Milán confesó que "he estado a punto de cambiar tu nombre por las pistas de hoy", entre las cuales se mostraron varios patitos de goma en mitad de la carrera de coches que, como explicó Cañadas, era un símbolo de un parón en su trayectoria profesional. La modelo confesó que "me ha encantado" la experiencia, hasta el punto de que "me da una rabia haberme quedado a las puertas de la final". "Lo de no contarlo es un dramón y aparte estás mintiendo a todo el mundo", añadió Cañadas, quien apostó por que todo su entorno se sorprendería con su aparición en el programa.