La segunda edición de 'Mask Singer: adivina quién canta' encara su recta final. Seis máscaras del programa presentado por Arturo Valls han llegado a este último tramo sin ser descubiertas: Cocodrilo, Monstruita, Erizo, Huevo, Plátano y Dragona. La fecha elegida para que todas ellas vivan esas características batallas es la noche del miércoles 14 de julio a las 22h45.

Pingüino, primera máscara invitada en 'Mask Singer 2'

Sin embargo, no van a ser las únicas máscaras que pisen el escenario, pues los espectadores verán al primer artista invitado de la temporada, que actuará y desvelará su identidad en la misma gala. Se tratará de Pingüino, que tendrá que intentar que los jueces no descubran quién es hasta el final de la entrega. Por supuesto, la cadena no ha dado ninguna pista sobre quién podría estar bajo esa cabeza y habrá que esperar para ver si el jurado logra resolver el misterio.

Los concursantes de la segunda edición han cogido por sorpresa tanto a los espectadores como al jurado formado por Javier Calvo, Javier Ambrossi, Paz Vega y José Mota. Por el escenario de 'Mask Singer: adivina quién canta' han pasado personas como Esperanza Aguirre, Josep Pedrerol y hasta perfiles más internacionales, como la Spice Girl, Mel B y la cantante La Toya Jackson.

Una máscara digital

Una de las novedades de la segunda tanda de programas es la existencia de una máscara digital, patrocinada por Aliexpress. Esta es La Dama Centella y son los fans del formato los que estarán al cargo de adivinar quién se esconde en su interior. 'Mask Singer: tras la pista de la Dama Centella' es el programa digital en el que los seguidores intentarán destapar su identidad, que se conocerá en la final de 'Mask Singer' en Antena 3.