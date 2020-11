'Mask Singer': Mónica Carrillo, invitada que se oculta tras la máscara de Mariquita en la Gala 3

La noche del miércoles del 18 de noviembre, 'Mask Singer: adivina quién canta' alcanzó su tercera gala de la edición, cita en la que una nueva identidad fue desvelada, como es habitual. No obstante, el programa añadió en esta ocasión un invitado que tuvo ocasión de visitar el plató bajo la máscara de Mariquita, antes de sorprender a los presentes al retirarse el disfraz y desvelar que se trataba de Mónica Carrillo.

Mónica Carrillo en la Gala 3 de 'Mask Singer'

El vídeo recopilatorio de las pistas de la invitada mostraba a una mujer a la que la fuerza no le faltaba, además de que "mi mejor arma es mi mente". También aseguraba escribir cuentos y tener como referencia a mujeres como Marie Curie, Frida Kahlo y su propia madre, María Martínez, de quien la periodista ha presumido en multitud de entrevistas. Asimismo, Carrillo señaló que, en su salto al escenario, "tendré cerca a uno de mis amigos", tras lo cual señaló directamente hacia un sorprendido José Mota, con quien había tenido ocasión de trabajar una Nochevieja, en uno de sus especiales, donde el humorista imitó a María Dolores de Cospedal.

Entre sus pistas, Carrillo también aparecía con su máscara cargando un micrófono con el logotipo de Antena 3, lo que indicaba su profesión como periodista y trabajadora de la cadena principal de Atresmedia. Unas pistas gracias a las que los investigadores no se alejaron demasiado de la realidad, dado que mientras Mota, Malú y Javier Ambrossi apostaron respectivamente por Cristina Pardo, Susanna Griso y Julia Otero, Javier Calvo dio en el clavo al nombrar a Carrillo, de quien recordó aspectos como su faceta como escritora y los cuentos que la alicantina suele publicar en su cuenta de Twitter.

"Nunca pensé que lo haría"

"No te acordabas de mi cameo", lanzó la periodista a Mota, tras descubrir su identidad, quien se defendió señalando que "no puedo retener todo, es imposible". "Es la primera vez que canto en público. Casi la primera vez que canto", bromeó quien se convirtió en la primera invitada del talent show, que debutó con el tema "Someone Like You", de Adele. "Me han convencido, yo pensé que nunca lo haría. De hecho muchas personas que conozco se preguntarán qué hago aquí", manifestó la presentadora, de quien Arturo Valls alabó el hecho de que fuera una "mujer del Renacimiento" por las múltiples habilidades y campos en los que se había involucrado. "Yo desde aquí pido disculpas públicamente a Adele", declaró Carrillo, entre risas, antes de despedirse del programa.