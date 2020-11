Pepe Navarro, segundo famoso desenmascarado de 'Mask Singer: adivina quién canta'

La noche del miércoles 11 de noviembre, Antena 3 emitió la segunda gala del concurso revelación de la temporada, 'Mask Singer: adivina quién canta', en la que seis nuevos participantes, ocultos bajo sus respectivas máscaras, competían para mantenerse el mayor tiempo posible sobre el escenario del formato presentado por Arturo Valls. Un reñido duelo que concluyó descubriendo la identidad de la persona que se encontraba bajo la máscara de Pulpo, que resultó ser Pepe Navarro para sorpresa de los presentes y de la audiencia, especialmente de Javier Calvo y Javier Ambrossi.

Pepe Navarro se descubre bajo la máscara de Pulpo en 'Mask Singer'

Navarro fue uno de los tres concursantes que quedaron en la ronda final de la segunda gala, con Caniche y Gamba, donde recibió las alabanzas de los investigadores, quienes lo calificaron de "show man absoluto". Al concluir la ronda, el entonces Pulpo fue el más votado para descubrir su identidad, por lo que el periodista tuvo que retirarse la máscara, dejando perplejos a los presentes y en especial a los Javis, con quienes recientemente había trabajado en 'Veneno', donde el presentador de 'Esta noche cruzamos el Mississippi' hizo un pequeño cameo.

Antes de conocer su identidad, no obstante, los investigadores volvieron a lanzar sus apuestas, pero ninguna de ellas estuvo acertada ni se acercó a Navarro: Calvo siguió apostando por Dabiz Muñoz; Ambrossi se decantó por Antonio Banderas tras cambiarlo por Muñoz; Malú cambió Mario Casas por Carlos Bardem y José Mota apuntó a la posibilidad de que fuera Álex González, en lugar de su primera impresión, el chef José Andrés. Es divertidísimo, emocionante", declaró Navarro, tras desvelar su identidad y comprobar que los investigadores no habían tenido sospechas sobre él.

"Sabía que esta voz la conocía"

Tras quitarse la máscara de Pulpo, el periodista recordó con humor el seguro recorrido que había hecho hasta llegar al plató, con el fin de que no fueran descubiertos como concursantes. "Cuando nos han recogido, íbamos rezando para que no nos detuviese la policía, a ver si piensan que vamos a hacer un asalto", bromeó el periodista. "Sabía que esta voz la conocía", declaró un perplejo Ambrossi, quien confesó que "he soñado con Pepe preparando 'Veneno'". "Que esté aquí delante es increíble", confesó el investigador, tras lo cual el aludido reconoció que "creía que me habías descubierto", dado que los Javis habían apostado por un Pepe durante un instante, aunque no se trataba de él. "Gracias por dejarte liar", agradeció Arturo Valls en la despedida, ante un contento Navarro, encantado con la experiencia.