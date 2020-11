'Mask Singer': 12 famosos que han sorprendido con su participación en otras versiones del formato

El 18 de febrero de 2015, la cadena MBC de Corea del Sur estrenó el programa 'King of Mask Singer', presentado por Kim Sung Joo. Su mecánica consistía en que famosos del país acudían para actuar ante el público y varios "investigadores", ocultando su identidad tras una máscara, mientras los presentes y la audiencia trataba de descubrir de quién se trataba a lo largo de varias galas. Un éxito inmediato para la cadena que no se quedó solo en Corea, sino que, con los años, ha acabado traspasando las fronteras del país e, incluso, del continente.

Más de cinco años después de dicho debut, de hecho, Antena 3 se lanzó a estrenar la versión española, 'Mask Singer: adivina quién canta', tras el arrollador éxito que viene cosechando la versión estadounidense, conocida con el nombre de 'The Masked Singer'. Un formato que, actualmente, está emitiendo ya su cuarta temporada con grandes datos de audiencia, después de que aterrizara en el país norteamericano a principios de 2019, con Nick Cannon como presentador y Ken Jeong, Jenny McCarthy, Nicole Scherzinger y Robin Thicke en el papel de investigadores. Ante el éxito que este concurso está cosechando en multitud de países, incluido España, en FormulaTV recopilamos algunos de los famosos internacionales más destacados que se han atrevido a subirse al escenario del talent show bajo una de sus máscaras.

1 Jungkook

El cantante Jungkok como "Fencing Man" en 'King of Mask Singer'

Apenas un año después del estreno del concurso en Corea del Sur, el programa contó con la presencia del cantante de Jungkook, conocido por ser miembro del exitoso grupo de K-pop BTS, cuya fama se ha extendido por todo el mundo desde entonces. El artista se presentó con el apodo de "Fencing Man", con un disfraz que emulaba a los trajes de los esgrimistas, con el cual superó una única ronda. Al quedarse en la segunda tanda de enfrentamientos contra uno de sus rivales, el coreano se vio obligado a quitarse la máscara, aunque ya fueron muchos de sus fans los que apuntaron hacia él en redes sociales tras ver sus actuaciones. "Acabó de cumplir 20 años y vine al programa porque quería celebrar mi mayoría de edad", confesó el artista, quien confesó que "todavía me falta mucha habilidad vocal" a pesar de su buena interpretación.

"Quería hacer saber a todos que soy un chico al que le gusta cantar. Continuaré creciendo y me convertiré en un cantante que derrita corazones", aseguró Jungkook, promesa que el coreano parece haber alcanzado. Además, tres años después de su intervención en el concurso, el artista pudo repasar su actuación junto a sus compañeros de BTS, ante el inminente estreno de la versión estadounidense, de la cual alabaron el gran nivel que tenían sus "máscaras". Una cita en la que el cantante recordó que durante su paso por 'King of Mask Singer' no se sentía tan seguro de sí mismo como entonces. "Jungkook se muestra más seguro cuando se quita la máscara", opinó su compañero RM, algo con lo que estuvo de acuerdo el propio artista, a quien Jimin, también miembro del grupo, siguió un año después al participar en el concurso en 2017.

2 Rosé

La cantante Rosé en 'King of Mask Singer', donde actuó como "Circus Girl"

En 2017, la artista Rosé, miembro del grupo de K-pop, Blackpink, también se sumó a los concursantes de 'King of Mask Singer' bajo el apodo de "Circus Girl". Su acento confundió profundamente a los investigadores, a quienes la cantante no dudó en resolver el origen de sus dudas: nació en Nueva Zelanda y vivió unos años en Australia hasta que decidió trasladarse a Corea persiguiendo su sueño de convertirse en una cantante de éxito, razón por la cual su acento no era precisamente coreano. Una característica que evitó que descubrieran su identidad durante unas actuaciones en solitario con las que sorprendió a todos los presentes en plató, no tanto a quienes ya eran sus seguidores y habían detectado su, para ellos, inconfundible voz.

"Solía pensar que mi voz es bastante común, pero escuché que es muy singular. ¡No estoy segura de si es un cumplido o no!", confesó la artista, tras retirarse la máscara y recibir las alabanzas de los investigadores, que aclararon que dichas palabras se trataban únicamente de elogios. Un breve paso por el concurso al que Rosé sumó el programa 'Fantastic Duo' y que propició que muchos de sus fans se mostraran aún más ansiosos ante la posibilidad de que publicara algún trabajo musical en solitario, tras escuchar su voz interpretando temas como "If It Is You", de Jung Seung Hwan, o incluso imitando las voces de Britney Spears y G-Dragon para despistar al público.

3 Ryan Reynolds

El actor Ryan Reynolds, invitado de 'King of Mask Singer' como Unicornio

Ryan Reynolds fue uno de los invitados de 'King of Mask Singer', programa en el que actuó como estrella invitada en 2018, como parte de la promoción internacional de la película "Deadpool 2". La estrella de Hollywood interpretó entonces su versión de "Tomorrow", tema del musical de Annie, bajo la máscara de Unicornio. Una actuación tras lo cual no dudó en disculparse por su forma de cantar, cuando desveló su identidad y dejó perplejos a todos los presentes.

Reynolds agradeció entonces el hecho de que el formato le hubiera ofrecido la posibilidad de "probar sus límites" e incluso echó la bronca, en tono de broma, a uno de los investigadores por haber manifestado la posibilidad de que se tratase de Donald Trump. Ryan también aseguró que había guardado muy bien el secreto de su participación, hasta el punto de que ni siquiera se lo había contado a su mujer, Blake Lively. El estadounidense tampoco se cortó a la hora de bromear con la posibilidad de que llevaba un "pañal para adultos" durante su actuación, dado su nivel de nerviosismo, y reconoció que había sido una experiencia "muy emocionante". "Ha sido un honor increíble para mí", declaró Reynolds.

4 Tori Spelling

Tori Spelling, concursante de 'The Masked Singer' bajo la máscara de Unicornio

La primera temporada de 'The Masked Singer' con la participación de la actriz Tori Spelling, conocida especialmente por su interpretación de Donna Martin en 'Sensación de vivir' y 'Sensación de vivir: la nueva generación'. La intérprete realizó su paso por el concurso bajo la máscara de Unicornio, convirtiéndose en la quinta eliminada de la temporada, por detrás de compañeros como el cómico Tommy Chong o la actriz Margaret Cho. Un disfraz que, sin embargo, no logró engañar a Ken Jeong, uno de los investigadores de la versión americana, quien apostó porque se trataba de ella y acertó, para su propia sorpresa. "Es la única vez en la que he hecho algo bien en mi vida", bromeó el también actor.

Jeong no dudó en reiterar las alabanzas que había lanzado hacia Spelling, provocando que la actriz se mocionara antes de hablar de su experiencia en el concurso. "Esto de aquí, actuar delante de la gente, es mi mayor temor en la vida. Siempre quise cantar y me encantaba cantar, pero cuando era pequeña alguien me dijo que estaba sorda y se quedó conmigo toda mi vida", reconoció la intérprete, conmovida, antes de confesar que "me encanta cantar con mis hijos y quería que supieran que pueden ser lo que quieran ser". "Me entristece que me haya tomado tanto tiempo en la vida sentirme segura y sentir que puedo hacer algo como esto, pero me alegro de que 'The Masked Singer' me lo haya sacado", concluyó Spelling.

5 La Toya Jackson

La Toya Jackson fue Alien en la primera temporada de 'The Masked Singer'

Otra de las concursantes de la primera temporada de la versión estadounidense del concurso fue la cantante, compositora y actriz La Toya Jackson, hermana del difunto Michael Jackson, quinta hija de la conocida familia. Sus actuaciones bajo la máscara de Alien propiciaron unas primeras conjeturas que apuntaban hacia personalidades como la modelo Bella Hadid o la cantante y coreógrafa Paula Abdul, que se fueron acercando hasta el momento de la expulsión, en la séptima gala de la edición, cuyo vencedor fue el rapero T-Pain, quien se colocó en la final por delante de los cantantes Donny Osmond y Gladys Knight, en segundo y tercer lugar, respectivamente. A la hora de la verdad, sin embargo, fueron dos los jueces que acabaron apostando por que la máscara de Alien ocultaba a La Toya: Nicole Scherzinger y Robin Thicke.

Scherzinger fue la primera en lanzar su apuesta, señalando pistas como el hecho de que se mencionase que tenía una familia muy famosa o que tuviera una serpiente como mascota, además de que aseguró que había percibido ese "tono suave" tan "Jackson en su voz. Unas palabras que secundó su compañero Thicke, mientras que Jenny McCarthy y Ken Jeong apostaron por la modelo Sofia Richie y la actriz Carmen Elektra, respectivamente. "Ha sido realmente maravilloso. Chicos, sois fantásticos, os quiero a todos", declaró la artista, tras retirarse la máscara. "Tengo que ser honesta con todos vosotros: la razón por la que hice esto es porque la gente tiende a prejuzgar la forma en la que cantas, y tienden a compararte con otros miembros de tu familia, así que solo quería hacer esto y ver hasta dónde podía llegar", confesó la concursante, quien recordó que tenía dos serpientes con las que incluso llegó a actuar en el pasado.

6 Rumer Willis

Rumer Willis, hija de Bruce Willis, bajo la máscara de León en 'The Masked Singer'

Hija mayor de Demi Moore y Bruce Willis, Rumer Willis ha participado en múltiples proyectos televisivos como 'Sensación de vivir: la nueva generación' o 'Empire' antes de lanzarse a participar en la primera temporada de 'The Masked Singer'. Sus impecables e impresionantes actuaciones a lo largo del concurso la llevaron hasta la octava gala, a las puertas de la final, momento en el que tuvo que retirarse su máscara de León para desvelar su identidad ante unos despistadísimos investigadores, varios de los cuales habían apostado por la cantante de Destiny's Child, Michelle William. "No importa quien seas, porque apuesto a que vas a tener una prometedora carrera como cantante de ahora en adelante", vaticinó Robin antes de conocer su identidad, que dejó perplejos a todos los presentes.

"Sabía que podía bailar y todo el mundo, también. Pero también quería que la gente supiera que sé cantar", manifestó Willis, tras retirarse la máscara, dado que en 2015 ya participó en el talent show de baile 'Dancing With the Stars'. Willis es, de hecho, una gran estrella de Broadway, faceta a la que hicieron referencia las pistas, apuntando hacia Chicago como referencia del musical homónimo en el que Rumer debutó en 2015 interpretando a Roxie Hart. Además, también se lanzaron pistas sobre su familia, al apuntar al hecho de que se trataba de un miembro de "la realeza de Hollywood". "De ahora en adelante, cada vez que vea una película de Bruce Willis pensaré: 'oh, ese es el padre del León'", bromeó Ken, a raíz de las increíbles interpretaciones que Rumer había protagonizado a lo largo de su concurso.

7 Raven

Raven y su máscara de Viuda Negra en 'The Masked Singer'

La actriz Raven-Symoné, especialmente conocida por su papel protagonista en la serie 'Raven' y su spin-off 'Raven's Home', fue uno de los fichajes de la segunda temporada de 'The Masked Singer', donde participó bajo la máscara de Viuda Negra. Una máscara que tuvo que retirarse tras su eliminación en la sexta gala, después de que concursantes como la cómica Sherri Shepherd, el boxeador Laila Ali o el gamer profesional Tyler "Ninja" Blevins tuvieran que desvelar sus identidades. Además, Symoné coincidió en la misma edición que su antigua compañera del grupo musical The Cheetah Girls, Adrienne Bailon, quien de hecho llegó a quedar en tercera posición con su máscara de Flamenco.

Entre las pistas que apuntaban a la artista, hubo referencias a su lugar de nacimiento, Atlanta, al igual que las dos series que la han dado a conocer o su paso por las películas con las Cheetah Girls. Pistas que, junto a su voz, desvelaron su identidad a ojos de muchos fans, hasta el punto de que tanto Robin como Nicole volvieron a coincidir y acertaron al apostar que Symoné se escondía bajo la máscara de la Viuda Negra. Un paso por el talent show que la actriz calificó como una gran oportunidad, aunque matizó que habría resultado ser más "genial si yo no tuviera que ver a nadie y ellos no tuvieran que verme a mí", haciendo referencia a la presencia del público.

8 Wayne Brady

Wayne Brady, ganador de la segunda temporada de 'The Masked Singer' con su disfraz de Zorro

El ganador de la segunda temporada de 'The Masked Singer' fue el actor, cantante, cómico y presentador Wayne Brady, cuyo disfraz de Zorro, junto a sus actuaciones, lo condujeron a coronarse en la final, quedando por delante de Chris Daughtry y Adrienne Bailon, quienes ocuparon el segundo y tercer puesto en la clasificación. "Todas y cada una de las actuaciones fueron perfectas", alabó Jeong, quien apostó por Jamie Foxx antes de conocer la identidad del ganador, personalidad con la que también coincidió su compañera Jenny. En el lado opuesto, tanto Scherzinger como Thicke volvieron a coincidir una vez más al decantarse por el propio Wayne Brady, acertando de nuevo en una de sus deducciones a lo largo de la historia del programa.

"Esta ha sido la experiencia más cool, más increíble, más conmovedora, más desafiante, más rara, y eso que he presentado 'Let's make a deal'", bromeó Brady, haciendo referencia al formato de la CBS en el que los concursantes acostumbran a lucir extraños looks o raros disfraces para atraer la atención del presentador. "Me llevaré esto conmigo para siempre", aseguró el presentador tras quitarse la máscara. "Realizar actuaciones tan diferentes, hay muy pocas personas que puedan hacerlo tan bien y Wayne es una de ellas", elogió Robin, tras lo cual Wayne destacó del programa que "es increíble porque, gracias a la máscara, prima el talento".

9 Lil' Wayne

Lil Wayne fue Robot en la tercera temporada de 'The Masked Singer'

La tercera temporada de 'The Masked Singer' se inauguró con la eliminación del rapero, compositor y ejecutivo discográfico Lil' Wayne, quien se ocultaba tras la máscara de Robot. Su actuación condujo a los cuatro investigadores del programa a apostar por nombres como el del boxeador Floyd Joy Mayweather, el actor y cómico Johnny Knoxville o Shaun Roger White, mientras que Jeong se decantó por el rapero Flavor Flav por la voz y por el hecho de que una de las pistas aseguraba que "tengo mucho amor que dar", algo que Ken relacionó con el reality dating game show 'Flavours of love', en el que el músico buscaba a su mujer ideal.

A pesar de que cada uno de los investigadores tenía sus razones para apostar por esos nombres, la aparición de Lil' Wayne bajó la máscara los dejó completamente descolocados, aunque Jeong dejó entrever su frustración por lo cerca que había estado de acertar. De hecho, el más afectado al conocer la identidad de Robot fue Thicke, quien recordó que había trabajado con Wayne anteriormente. "Esta es la vez que más en shock me he sentido en este programa", confesó el cantante, tras lo cual Wayne confesó confesó haber escogido el disfraz de robot por sus hijos. Además, entre las pistas lanzadas, figuraba una referente al anuncio de Xbox que el rapero protagonizó en el pasado, al igual que se hacía un guiño a su tema "Fireman" a través de un camión de bomberos.

10 Bella Thorne

Bella Thorne y su máscara de Cisne en 'The Masked Singer'

La actriz, cantante y directora de cine Bella Thorne fue una de las concursantes de la tercera edición de 'The Masked Singer', de donde fue eliminada en la octava gala, después de que el formato despidiera a participantes como el skater Tony Hawk, la cantante Dionne Warwick o la política Sarah Palin. La estadounidense participó oculta bajo la máscara de Cisne, mientras se lanzaban pistas referentes, entre otras cosas, a sus más de 22 millones de seguidores en redes sociales; a su papel protagonista en la serie de Disney Channel, 'Shake IT Up!', donde trabajó junto a Zendaya; o su relación con la protagonista de la saga "Crepúsculo", con la que comparte el mismo nombre. Esta referencia, de hecho, despistó a los investigadores hasta el punto de que Jenny apostó por que Kristen Stewart, encargada de interpretar a dicho personaje, era quien se ocultaba bajo la máscara, mientras que Robin y Nicole nombraron a otras actrices conocidas como Nina Dobrev o Megan Fox.

Por su parte, Ken, quien figuraba entre las pistas dado que Thorne trabajó con él en el pasado, se decantó por la actriz, modelo y presentadora Olivia Munn, por lo que la aparición de Bella bajo la máscara lo dejó totalmente descolocado. Tras quitarse la máscara, la actriz desveló que el motivo de su participación se remontaba a cuando Ken apostó porque ella se encontraba oculta bajo la máscara de Flamenco en la edición anterior, lo que la animó a ver el programa y aceptar participar en él en cuanto se lo propusieron. "Cantar delante de la gente me pone muy nerviosa, así que esto estaba fuera de mi zona de confort", confesó la actriz, ante lo que Jeong alabó que "no vimos nada de eso durante tus actuaciones". "Creo que has hecho un trabajo increíble", añadió el investigador.

11 Mickey Rourke

Mickey Rourke se ocultó bajo la máscara de Gremlin en 'The Masked Singer'

La cuarta temporada de 'The Masked Singer', actualmente en emisión en Estados Unidos, dejó tras de sí un momento tan inesperado como memorable en la segunda gala del programa, cuando el actor, guionista y exboxeador Mickey Rourke sorprendió a todos los presentes retirándose su máscara de Gremlin tras quejarse del calor que estaba pasando después de su actuación. Una iniciativa que tenía toda la pinta de haberse organizado junto a los encargados del programa, pero no así con los investigadores, quienes no dudaron en protestar, sorprendidos, al no haber tenido siquiera la ocasión de lanzar sus apuestas sobre quién se ocultaba bajo el disfraz.

De hecho, la decisión de Rourke fue tan precipitada, que el resto de sus compañeros ni siquiera habían actuado todavía en la gala, aunque sí se lanzaron pistas sobre la identidad del estadounidense, entre las que se hacía referencia, por ejemplo, a su papel como Ivan Vanko en "Iron Man 2". "¿Qué te hizo participar en 'The Masked Singer'?", quiso saber el presentador, tras descubrirse la identidad de Mickey. "Pasaba por aquí", bromeó el actor, quien confesó haber visto cuatro emisiones del programa en el momento en el que le plantearon la posibilidad de participar, lo que propició que se viera el talent show "desde el principio".

12 Brian Austin Green

Brian Austin Green, Jirafa en 'The Masked Singer'

Tras la "eliminación" de Rourke, llegó el turno del actor Brian Austin Green, conocido por su papel como David Silver en 'BH90210', quien se despidió del programa en su tercera gala, tras participar bajo la máscara de Jirafa. Sus actuaciones y las diferentes pistas, referentes entre otras cosas a su álbum de rap "One Stop Carnival" o a su victoria en el Celebrity Grand Prix de 2020, no ayudaron a los investigadores a averiguar su identidad: Jeong se decantó por el actor Shia LaBeouf, dado que el actor tendría un tatuaje de una jirafa y había sufrido un accidente (una de las pistas recogidas); Scherzinger nombró al expiloto de automovilismo Dale Earnhardt Jr; McCarthy mencionó al actor Seth Green; mientras que Thicke escogió al baterista Travis Barker.

"Estabais todos muy cerca, pero tan lejos", manifestó Brian al desvelar su identidad, con la que sorprendió a todos investigadores, en especial a Robin, quien desveló, tan perplejo como frustrado, que habían sido grandes amigos en su adolescencia, hasta el punto de que formaron un dúo musical llamado "Think Twice". "Tú eras el petirrojo en mi hombro en el vídeo", explicó Green al cantante, haciendo referencia al vídeo de las pistas, donde se podía ver dicho pájaro, cuyo nombre en inglés es "robin". "Ha sido una experiencia muy divertida, me encanta estar cerca de Ken, no te conocía, pero hablas demasiado", bromeó el concursante, despertando carcajadas entre los presentes.