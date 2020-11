'Mask Singer': Máximo Huerta, cuarto concursante desenmascarado de la edición

La noche del miércoles 25 de noviembre, Antena 3 emitió la cuarta gala de 'Mask Singer: adivina quién canta', en la que el grupo B de concursantes, ocultos bajo las máscaras de Camaleón, Caniche, Cerdita, Cuervo y Gamba, defendían su permanencia en el concurso. Una ocasión en la que el programa recibió la visita de Cristina Pedroche, oculta bajo la máscara de Robot, y que concluyó con el desenmascaramiento de Máximo Huerta, quien participaba bajo el disfraz de Gamba. El expolítico se convirtió así en la última revelación que precedía a la unión de los dos grupos de concursantes implicados, la cual se producirá en la quinta gala de la edición, emitida el próximo 2 de diciembre.

Arturo Valls junto a Máximo Huerta en la Gala 4 de 'Mask Singer'

Huerta quedó en último lugar en la cuarta gala del programa, tras enfrentarse en un duelo con la concursante escondida bajo la máscara de Cerdita, quien continuó manteniendo su anonimato. Antes de retirarse el disfraz, los investigadores lanzaron sus apuestas después de que Javier Ambrossi, prácticamente desde el comienzo de la emisión, asegurase que se trataba del exministro y escritor. "Si no es Máximo Huerta, me rapo el pelo", aseguró Ambrossi, convencido, quien hizo pleno en la noche al acertar también la identidad de Pedroche. Por el contrario, sus compañeros se inclinaron por otros posibles concursantes: Malú apostó por Edu Soto; José Mota esperaba que se tratara de Josema Yuste y Javier Calvo, se decantó por Boris Izaguirre.

Las elucubraciones llegaban después de se le planteara la cuestión de si había trabajado con los Javis, al concluir su primera actuación de la noche. "Hemos estado bajo los mismos focos, había más estrellas y había cámaras", confesaba Huerta, confirmando su identidad aún más a ojos de Ambrossi. Además, se emitieron nuevas pistas, en las que el periodista confesaba comprar "libretas compulsivamente, sobre todo en tiendas de museos" y se declaraba "apasionada del firmamento y hay una estrella muy especial para mí", al igual que se describía como "la gamba más disfrutona del mar". La segunda pista, de hecho, apuntaba a su novela "Firmamento", una de sus exitosas novelas.

"Vienes a divertirte y haces que nos divirtamos"

"Estoy feliz de estar aquí", confesó Huerta, al retirarse la máscara, momento en el que Arturo Valls le preguntó cómo se había metido "en este lío". "Creo que la vida hay que vivirla al máximo, creo que está para gastarla. En una vida caben muchas etapas y venir a divertirse y sentirse otra vez como un niño es maravilloso", manifestó el concursante, a quien Malú señaló que "vienes a divertirte, pero haces que nos divirtamos muchísima gente y eso es de agradecer". "Yo no me esperaba para nada que tuvieras el valor de estar ahí dentro y nos han dado todo un show", añadió la cantante, impresionada, tras lo cual Huerta dio las gracias a los investigadores "por todos los piropos que habéis dicho".