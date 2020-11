Mónica Carrillo se sincera sobre su participación en 'Mask Singer': "Lo utilicé para romper muros mentales"

Cerca de tres millones de espectadores estuvieron atentos a la tercera gala de 'Mask Singer: adivina quién canta' porque contaría con dos sorpresas: por un lado, una de las máscaras desvelaría su identidad siendo en esta ocasión la de Unicornio, mostrando que dentro estaba Norma Duval; y por otro lado, el plató recibiría por primera vez a una máscara invitada que sería Mariquita.

Mónica Carrillo y Dani Mateo, en 'Zapeando'

Bajo el disfraz había alguien cantando "Someone like you", la canción de Adele, y, cuando se quitó la máscara todos fueron testigos de que se trataba de Mónica Carrillo, copresentadora de 'Antena 3 noticias fin de semana'. Para hablar de su experiencia en el programa, el jueves 19 de noviembre participó en 'Zapeando' y, antes de nada, aseguró: "Tengo mucho pudor, aunque no lo parezca". Dani Mateo le preguntó desde el plató cómo acaba una periodista de raza como tú cantando en un escenario disfrazada de mariquita.

"Me lo sugirieron, me pareció una idea muy loca y dije que no", comenzó explicando la presentadora, pero cuanta que luego cambió de idea: "Le di una vuelta, me lo argumentaron muy bien y al final lo utilicé para romper muros mentales. Es una cosa que no me veía capaz de hacerlo. Me pareció que era un juego y me puse a prueba". Muy risueña, Carrillo añadió que esa "es la explicación que me doy a mí, si no no lo entiendo". Mateo le recordó que ahora Matías Prats hará muchos chistes de ella, pero ella expresó que "da igual porque nos reímos mucho de nosotros mismos. Ahí el sentido del humor lo encajamos todos muy bien".

Bromea con su actuación: "Adele está temblando"

Dani Mateo aplaudió su valentía de cantar en el programa y además hacerlo en inglés. "A mí me encanta la música y he participado en programas especializados. Siempre me acompaña, incluso en los libros. Pero yo no tengo ninguna noción musical, soy cero intuitiva y esto es mi primera inmersión de manera activa. Y creo que la última", comentó Carrillo, quien aseguró que nunca ha ido a un karaoke, pero que en los conciertos sí que lo da todo. "Me consta que Adele está temblando", bromeó la presentadora antes de despedirse.