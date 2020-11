¿Quién es Monstruo en 'Mask Singer', Joaquín, Fernando Tejero o Pepe Reina?

Monstruo fue la primera máscara que apareció en el plató de 'Mask Singer: adivina quién canta' en su estreno el 4 de noviembre. El juego arrancaba y tanto los espectadores como los investigadores ansiaban ir descubriendo qué rostros populares se escondían en ese disfraz. Fueron muchos los nombres que se barajaron, pero solo se conoció la identidad de León, que era Georgina Rodríguez.

Monstruo, cantando en 'Mask Singer'

Al salir al escenario Monstruo, ya iban tomando apuntes los investigadores. Al tratarse de un disfraz tan grande, José Mota destacó que hay que tener "cierta preparación física para hacer andar eso", aunque los cuatro estaban divididos entre si era un hombre o una mujer. Comenzó el vídeo de presentación, plagado de pistas, y Malú observó algo que le llamó la atención: "¡Un marco de mi tío nada más entrar!", haciendo referencia a Paco de Lucía. Así se define el Monstruo: "Vengo de una parte del planeta con mucho arte. Es un lugar donde nos encanta la música, el jamoncito y una buena feria".

"Este monstruo lleva el arte por sus pelos. Es más, no me tiembla la voz para cantar con los más grandes", continuaba diciendo el enmascarado, asegurando que es "un monstruo todoterreno, porque además me cuido y mucho. El deporte y yo vamos de la mano; lo necesito para tener mis cinco ojos contentos". Javier Ambrossi apostó por ser alguien de una saga familiar, algo que Malú estaba de acuerdo, pero apuntaba: "Luego con el deporte me ha despistado".

Al comenzar su actuación, salieron de dudas: es un hombre. Eso sí, no caen en ningún nombre. Destacaron que canta muy bien y que es una persona "relativamente joven porque se agacha sin problema". Para salir de dudas, Javier Calvo le preguntó si pertenece a la familia Flores y esto es lo que obtuvo como respuesta: "Las dos únicas Flores que hay en mi familia son mi prima Rosa y mi tía Hortensia". De esta manera, descartaba a Rosario Flores, que era su apuesta firme.

Las principales apuestas sobre su identidad

Las apuestas sobre quién es Monstruo en 'Mask Singer'

Llegó el turno de dar nombres y Malú mencionó a Joaquín, del Betis. Calvo también siguió ligado al fútbol al apostar por Pepe Reina, igual que Mota, que se la jugaría diciendo que está Sergio Ramos. Javier Ambrossi se quedó más con la música que con el deporte y apostó por Lucas, del grupo Andy y Lucas. Aun así, las redes estaban convencidas, casi en su mayoría, con que Monstruo era Fernando Tejero, algo que cuadraría, pues el actor tiene un Goya y esto es un dato que se resaltaba en las promos. Otros nombres que proponían los espectadores en Twitter, aparte de los mencionados, eran José Corbacho y El Monaguillo