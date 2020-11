¿Quién es Unicornio en 'Mask Singer', Ángela Ponce o Victoria Abril?

El estreno de 'Mask Singer: adivina quién canta' se convirtió en todo un éxito el pasado martes al ser seguido por 3.662.000 espectadores y obtener un espectacular 27,2% de share en Antena 3, siendo el debut de un programa de entretenimiento más visto de los últimos 8 años. Un éxito provocado por la expectación que generan los rostros famosos que se esconden bajo las variopintas máscaras y que la audiencia desea descubrir, tal y como ocurre con Unicornio.

Unicornio en 'Mask Singer: adivina quién canta'

"Soy un ser especial, lleno de magia e ilusión que camino por las nubes y vivo cerca del arcoíris", explicaba el famoso enmascarado en su vídeo de presentación, que en ese momento mostraba un flecha hacia París. "Como buen Unicornio, deslumbro a quien me mira con mi larga melena, mis preciosos ojos y mi gran sensualidad. No hay mortal que escape a mis hechizos", añadía. Aunque la pista más destacada llegó cuando insinuó que podría tener una profesión vinculada a la moda: "Poseo la magia de ser único, mi encanto no tiene límites. Por eso, en los concursos de belleza mi presencia asusta a mis rivales".

Estas son las principales apuestas

Tras interpretar "El anillo" de Jennifer Lopez en la primera gala, los investigadores comenzaron a explicar sus teorías y hacer sus primeras apuestas. "Señala que fue a París, capital de la moda. Por lo tanto, es una persona que se dedica a la moda y que su mundo es de color como el arcoíris", argumentaba Javier Ambrossi para asegurar que dentro de Unicornio se encuentra la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada. Siguiendo la pista de la moda, Javier Calvo apuntó que por "su belleza y la voz" se trata de la diseñadora Vicky Martín Berrocal. Mientras que Malú apostó por la modelo y actriz Laura Sánchez, aspirante de 'MasterChef Celebrity', y José Mota por Inés Sastre.

Las apuestas de los investigadores de 'Mask Singer: adivina quién canta' sobre Unicornio

Por otro lado, la pista de la capital francesa marcó especialmente a Mota que también apostó por un perfil diferente que podría encajar con Unicornio. "Marchó a París hace mucho tiempo y tiene la voz un poquito velada", explicó el investigador para apostar por Victoria Abril como la famosa escondida tras el disfraz. La actriz lleva varias década viviendo en París y es musa y amiga del diseñador de moda francés Jean-Paul Gaultier.

Más allá de los nombres que sonaron en el programa de Fremantle, los espectadores no han dejado de hacer sus apuestas en las redes sociales sobre la famosa que podría ser Unicornio. Uno de los nombres que suena con más fuerza es el de Norma Duval, llegando a convertir a la vedette, presentadora y actriz en trending topic. Otra de las posibilidades más comentadas es Ángela Ponce, la primera mujer trans en ganar Miss Universo España. La modelo sevillana encaja en varias de las pistas: desde la moda a la belleza o el arcoíris, símbolo de la colectivo LGTBQ+.