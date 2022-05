La décima edición de 'MasterChef' alcanzó su cuarto programa la noche del lunes 9 de mayo, en La 1, después de que la anterior cita no se despidiera de ninguno de sus aspirantes gracias al trabajo de los delantales negros en la eliminación. En contrapartida, en talent culinario incluyó una doble expulsión, que arrancó con la despedida de Iván tras pinchar en el primer desafío de la noche, a quien siguió Paula, al concluir la prueba eliminatoria.

Iván se despide de sus compañeros en 'Masterchef 10'

La cita arrancó con un primer reto en el que se pusieron en juego tres pines de la inmunidad para los tres mejores aspirantes, como parte de una prueba en la que debían cocinar un plato con al menos seis de los ingredientes de sus respectivas cajas, a los que tendrán que añadirles un "novel food", es decir, nuevos alimentos o alimentos del futuro que no se consumían en Europa antes de 1997. Tras la cata, el trabajo de Verónica, María Lo y David los situó en el podio de la clasificación y, por lo tanto, obtenían los pines con los que podrían salvarse en cualquier eliminatoria. Mientras, en el lado opuesto, el dueño del peor plato del desafío tendría que abandonar las cocinas de 'Masterchef', suerte que corrió Iván después de que los jueces manifestaran que "no se puede hacer peor" o "no tiene ningún sentido".

"No lo entiendo, no tengo explicación. Ha sido un placer compartir esto con ellos. Se lo merecen más que yo y los esperaré fuera. Es un orgullo estar en esta edición, creo que no he dado lo mejor de mí", confesaba el tercer expulsado, ante los jueces y sus compañeros, emocionado. "'Masterchef' me ha abierto los ojos, me ha venido muy bien para centrarme y saber qué es lo que quiero. Me llevo una experiencia increíble y gente maravillosa", se despedía el aspirante, quien no tuvo ocasión de participar con sus compañeros en una nueva prueba de exteriores en la que los aprendices elaboraron dos menús, uno con platos típicos de Líbano y otro, de Sudáfrica. Todo ello, bajo las órdenes de los chefs Basem Alawartany y Jan Hendrik van der Westhuizen, los cuales debían dar sus instrucciones en sus respectivos idiomas, árabe y afrikáans: el primero dirigió a Vero, Paula, Eva, Luismi, Adrián, Claudia y Yannick, mientras que el segundo trabajó junto a María Lo, Teresa, Julia, Patricia, Jokin y David.

Hoy despedimos en el primer reto de la noche a @ivanmchef10. ¡Gracias por formar parte de esta gran familia! https://t.co/5KB3O2GWnE #MasterChef10 pic.twitter.com/IUKnoI571J — MasterChef (@MasterChef_es) May 9, 2022

"Haber entrado aquí es un regalo"

Julia, Paula y Eva, al borde de la expulsión en 'Masterchef 10'

A pesar de que los platos de ambos equipos salieron de forma satisfactoria, el jurado optó por repartir los delantales negros no en función de los grupos formados, sino según el criterio que los chefs invitados habían compartido con ellos durante el cocinado. Por esa razón, mientras que Luismi fue coronado como el mejor aspirante del desafío, Verónica, María Lo, Eva, Paula, Julia y Teresa corrieron la suerte opuesta y fueron designadas para enfrentarse a la eliminatoria, en la que las dos primeras, a pesar de que contaban con la ventaja de poseer sendos pines de inmunidad, renunciaron a utilizarlos para salvarse, seguras del buen resultado de su trabajo.

Ambas aspirantes hicieron así gala de su buena intuición, puesto que tanto ellas como Teresa fueron las primeras salvadas y, de hecho, el plato de María Lo fue considerado el mejor del reto. Paula, Julia y Eva, sin embargo, quedaron en la cuerda floja con los peores platos del desafío, que dejó fuera del programa a la primera, tras presentar un trabajo en el que cogió los ingredientes erróneos para preparar un buen "Yorkshire pudding with gravy and roast beef", a lo que se sumó una floja elaboración. "El haber entrado aquí es un regalo", confesó la expulsada, que se llevaba "la experiencia pero, sobre todo, me llevo amigos increíbles". "A pesar de todo estoy supercontenta, porque la experiencia que me llevo me ha marcado", reconocía la aspirante en su despedida, segura de que "repetiría cinco veces o más".