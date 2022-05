El tercer programa de 'MasterChef 10', que se emitió el lunes 2 de mayo en La 1, arrancó con el desafío de intentar mejorar algunos de los peores platos de la historia del formato, o bien replicar aquellos que habían sido perfectamente elaborados. En el caso de Luismi, el aspirante recibió el inolvidable "León come gamba" de manos de Silvia Abril, con el argumento de que era "la única idea de bombero". No obstante, en lugar de mejorarlo, el bombero lo empeoró de tal modo que no solo desató risas entre la audiencia, que llenó las redes de memes y bromas, sino también entre sus propios compañeros, en contraste con la gran seriedad y decepción que mostró el jurado.

Luismi da los "últimos toques" a su plato en 'MasterChef 10'

"Es un plato muy mejorable. A priori lo tengo en bandeja, pero todo puede fallar", comentaba Luismi, quien llamó a su elaboración "gato acostado el 2 de mayo". El aspirante explicó en la cata que "mi idea inicial era hacer un tributo a los leones del Congreso, que son héroes del 2 de mayo, y quería montar dos pero, por las prisas, no he podido", lo cual ya despertó las primeras bromas que comparaban su trabajo con las estatuas ante el Congreso. "O sea, ¿eso es un león? Pero aquí tenía orejas y bigote...", comentó Abril, perpleja, tras lo cual cuestionó "pero estamos en el tercer programa, ¿no? ¿Me podéis pellizcar un poquito?". El aspirante presentó un "gato" sin ojos, por lo que los jueces le permitieron darle los últimos toques, ante la incredulidad de sus compañeros.

"Se cree que lo está haciendo bien, no puede ser verdad esto", soltó David quien, junto a Teresa, se mostró incapaz de contener la risa durante la cata, al igual que otros compañeros. "¿Tú qué has entendido que tenías que hacer?", cuestionó Jordi Cruz, ante lo que el aludido contestó que "mejorar el plato inicial. Ahí la patata no está cocida; aquí, al menos, sí". "Bueno, el gato está preñado, que lo he dividido en tres partes. No me he acordado de ti, Silvia, discúlpame", matizó Luismi, ante una invitada que confesó que "casi que te agradezco de que te hayas olvidado de mí, me ahorro probarlo". A pesar de la seriedad del jurado, el aspirante procedió a explicar sobre su plato que "hay dos texturas, una amarilla representando la piel del león y la melena, que es más colorada", mientras su compañera Teresa cuestionó "¿por qué no se calla? Para, para, Luismi".

"Gato acostado en el 2 de mayo"



Luismi se gana el delantal negro directo por empeorar el mítico "León come gamba" y enfadar al jurado https://t.co/5KB3O2GWnE #MasterChef10 pic.twitter.com/utN2ktyeYM — MasterChef (@MasterChef_es) May 2, 2022

Podéis decir lo que queráis pero LO HA MEJORADO. Era imposible hacerlo peor y lo hizo. #masterchef10 pic.twitter.com/tZlsCkOuI7 — alvermemira (@alvermemira) May 2, 2022

Nosotros : NO puede haber un plato peor que el León comegambas

Luismi: Sujétame el cubata #MasterChef10 pic.twitter.com/18t6p3HoIt — Nuria (@NuriaR91) May 2, 2022

Pones eso delante del Titanic y lo vuelve a hundir.#MasterChef10 pic.twitter.com/viV7S81liH — Di Mario (@mariodemario79) May 2, 2022

Ni lo que te llega por Aliexpres. #MasterChef10 pic.twitter.com/aDSB5heAgA — Di Mario (@mariodemario79) May 2, 2022

Espectacular Luismi, el trampantojo es brutal. No adivino cuál es el real.



Los leones del Congreso



#masterchef10 pic.twitter.com/9p4uyLzyMd — Alberto López (@lopezalberto11) May 2, 2022

Se filtran nuevas imágenes de la fachada del Congreso de los Diputados #MasterChef10 @luismimchef10 pic.twitter.com/bM3Qt2Q4CW — Raúl Fedez (@Raulfedez) May 2, 2022

Ya decía yo que me recordaba a algo???????????? #MasterChef10 pic.twitter.com/UUmJKNqygm — Ifgar83 (@ifgar83) May 2, 2022

#masterchef10



Hoy vienen a divertirse al hormiguero...

Trancas y comegambas 2.0 pic.twitter.com/Yum1AriZeD — paco padilla gil (@padillanet) May 2, 2022

Nadie entiende a Luismi, en realidad quería hacer a su personaje favorito de Nintendo. #masterchef10 pic.twitter.com/nK9v1Jl0fN — El Alfalfa original (@Alf_Auditore) May 2, 2022

Como se llama la evolución de este Pokémon #MasterChef10 pic.twitter.com/KuJL30Ywrf — Ley&Orden2017 (@LeyyOrden2017) May 2, 2022

Tuvimos a Mufasa y ahora nos han dado a Simba #MasterChef10 pic.twitter.com/lKY9kaqbnb — lola. (@LaLola_IO) May 2, 2022

"Te lo estás tomando a cachondeo"

"Alberto no pretendía hacer una bobada. Metió la gamba y le metimos un paquete. A ti, que te lo estás tomando a cachondeo sin haber pretendido en ningún momento mejorar el plato, sino hacer una tontería peor, sin haber cocinado un pimiento, porque está crudo...", valoró Cruz, momento en el que el aspirante lo interrumpió para justificar que "al pimiento no le he encontrado el punto". "Esto es una burla. Esto se merece un delantalito negro, para que te vayas a la prueba de eliminación y te acuerdes de a qué has venido aquí. Y vas a hacer la prueba por equipos, para que cocines, porque estos 75 minutos no has cocinado nada", acusó el chef. "Lo he hecho lo mejor posible, chef", defendió Luismi, haciendo saltar a Pepe Rodríguez.

"Luismi, de verdad, tienes menos conocimiento que una liebre de dos meses. Tenías que mejorar lo poco que había y haces esta idiotez", apuntó el juez, para después reconocer que "no es tuya la culpa. Nos hemos equivocado nosotros, el fracaso es nuestro. No supe verlo el día del casting, me equivoqué. Y como me equivoco, sufro". "Sabes perfectamente que esto no es lo que queríamos. Has intentado hacerte el gracioso y no ha salido bien. No sé qué haces aquí", añadió Samantha Vallejo-Nágera, ante un aspirante agradecido con "la presión que me estáis metiendo". "Lo que me duele es que no lo hayan probado, porque creo que la elaboración era muchísimo mejor que el 'León come gamba'", reconoció el aspirante.