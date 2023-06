Por Beatriz Prieto |

'MasterChef 11' alcanzó su vigesimocuarto programa la noche del martes 13 de junio, en La 1, con Jotha, Álex, Pilu, Lluís y Eneko como semifinalistas de la edición tras la expulsión de Ana. Los cinco se enfrentaron a su última prueba de exteriores antes de la gran final, que dejó en peligro a Álex, Pilu y Jotha, quien resultó ser el vigesimoquinto expulsado al cometer más errores que sus compañeros en su réplica de un postre de Jordi Roca.

Los aspirantes de 'MasterChef 11' en su semifinal

El equipo del programa se trasladó al Hotel Echaurren de Ezcaray, en La Rioja, con motivo del 125º aniversario del establecimiento. Allí, los aspirantes debían preparar un menú diseñado por el chef Francis Paniego en, a pesar de tener la opción, tras ser el mejor aspirante del último reto. Una decisión por parte del zaragozano que le salió bien, puesto que los jueces aseguraron que

Con esa valoración, Eneko se convirtió en uno de los primeros finalistas junto a Lluís, de quien los chefs alabaron que "el trabajo ha sido francamente bueno", hasta el punto de que la elaboración de la que estuvo a cargo apenas se diferenciaba en sabor de la de Paniego. Mientras, Álex, Pilu y Jotha recibieron el jarro de agua fría de tener que enfrentarse a la eliminatoria tras cometer mayor o menor número de errores en cada uno de los platos de los que estuvieron a cargo.

Hoy despedimos a @jothamchef11 de #MasterChef 11. El aspirante se queda a las puertas de la gran final. Gracias por ser tan auténtico y regalarnos momentos inolvidables ???? https://t.co/5KB3O2Hudc pic.twitter.com/JFWp0fCDUU — MasterChef (@MasterChef_es) June 13, 2023

"No me ha quedado nada que demostrar"

El programa recibió al chef Jordi Roca, quien presentó un sofisticado y laborioso postre en forma de melocotón que los aspirantes debían replicar lo mejor posible para conservar su plaza. Un cocinado que dio pie a que los tres presentaran platos con "pequeños fallos técnicos, pero tengo que decir que los tres habéis tenido mucho mérito, porque ninguno ha tirado la toalla y habéis luchado como jabatos para llegar a la final". "El valor de este reto era aguantar el temple y la presión", recalcó Pepe Rodríguez, antes de comunicar la expulsión de Jotha.

"Pilu, Álex, vuestros postres no estaban perfectos, pero tenían menos defectos que el de Jotha", resumió el chef, después de que, antes de la decisión final, se los hubieran señalado uno a uno. Asimismo, Rodríguez alabó del agradecido expulsado que "siempre has jugado al límite, al riesgo y si has llegado hasta aquí, es porque vales". "Estoy feliz de haber llegado hasta aquí, de que me hayan dado esta oportunidad. Estoy muy agradecido", declaró por su parte el leonés, quien opinó también que "creo que no me ha quedado por demostrar en el programa".