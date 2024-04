Por Beatriz Prieto |

'MasterChef 12' alcanzó su segunda entrega la noche del lunes 8 de abril, en La 1, una semana después de inaugurar su emisión con la expulsión de Tessa. El resto de sus compañeros se enfrentaron entonces a tres nuevos retos, que comenzaron con la entrega de tres delantales negros y culminaron con la marcha de Adriana, al fallar a la hora de replicar un plato de Jordi Cruz.

Los aspirantes de 'MasterChef 12' en el segundo programa

El programa arrancó con un reto teñido de negro: los aspirantes contaban con la presión de que, lo que debían evitar elaborando platos libres con uno o varios de los ingredientes negros que les habían dado. Antes de dar las malas noticias,por haber "resuelto el reto con mucha solvencia" y conquistarlos con sus platos, logro en el que el segundo destacó hasta ponerse en primer lugar.

En el lado opuesto, David recibió el primer delantal negro por "un plato que casi no se podía comer"; Celeste se llevó el segundo por querer "jugársela y le ha salido mal"; mientras que Choco se ganó el tercero con un plato del que "no se entiende nada". Tres aspirantes al que se sumó una cuarta, con un plato que fue "peor de lo que parecía", con "una pasta simplemente cocida": Samya. "Ninguno habéis sabido sacar partido a los ingredientes", señaló el jurado de los cuatro aspirantes.

"Estoy frustrada, no me gusta fallar y no me gusta hacer las cosas mal. Voy a hacer borrón y cuenta nueva para darlo todo" @samyamchef12 #MasterChef pic.twitter.com/fBZHZOZRKP — MasterChef (@MasterChef_es) April 8, 2024

Una derrota por "muchos defectos"

En la prueba de exteriores, Gonzalo y Pilar ejercieron de capitanes y ellos mismos escogieron a sus compañeros, de los cuales los delantales negros acabaron con la mallorquina. Asimismo, el primero pudo elegir los platos y renunció así a contar con un integrante más, de cara a un desafío en el que cada equipo debía cocinar por relevos, manteniendo a dos aspirantes siempre "descansando". Mientras que Gonzalo sí se intercambió con sus compañeros, Pilar optó por estar en todo momento implicada en el cocinado, lo que no bastó para salvarlos de la eliminatoria tras realizar "mucho maltrato a todos los productos" y presentar "muchos defectos" en unos platos más o menos salvados por la intervención de Cruz.

"Quería aprender más"

David, Celeste, Choco, Samya, Tramara, Maicol y Adriana se enfrentaron a la eliminatoria, de la que Pilar se libró al recibir dicho privilegio o el de salvar a un compañero. Los siete aspirantes debieron entonces replicar una complicadísima receta de Cruz, elaborando el plato al mismo tiempo que el chef, quien les iba dando la receta. Un reto en el que Maicol brilló con un plato que "se parece al mío" en palabras del propio chef, mientras que Celeste, Samya y Choco hicieron "réplicas aceptables" que las libraron de la expulsión.

David, Tamara y Adriana quedaban así en la cuerda floja, con platos "muy lejos del que ha cocinado Jordi y los del resto de vuestros compañeros", antes de que la vasca se convirtiera en la segunda expulsada al presentar "un amasijo de grasa" que lo convirtió en el "menos comestible". "Me apetecía estar un poco más y sé que mal no lo hago, pero hoy no me ha salido bien", reconocía la aspirante, al borde del llanto, tras lo cual añadió que "me da mucha pena, es como si hubiera desaprovechado la oportunidad de evolucionar". "He aprendido muchas cosas, pero quería aprender más", remató Adriana, cuya marcha desató el llanto de la mayoría de sus compañeros.