Por Beatriz Prieto |

La duodécima edición de 'MasterChef' arrancó oficialmente su emisión la noche del lunes 1 de abril, en La 1. Una primera entrega en la que se dieron a conocer a los 16 aspirantes definitivos de la edición, que debutaron cocinando en una primera prueba grupal a la que siguió una eliminatoria que puso fin al concurso de Tessa.

Los 16 aspirantes de 'MasterChef 12' en su estreno

Con la Sagrada Familia de Barcelona como testigo, la edición dio el pistoletazo de salida con, incluido el nombramiento de las. A pesar de las tensiones de la primera con Celeste, una de sus compañeras que tomó las riendas en un momento del cocinado,ante unos rivales cuyo cocinado se vio tan retrasado como para que los ganadores presentaran sus platos seguidos.

Los 16 aspirantes se estrenaron a continuación en las cocinas del programa, de forma individual, puesto que los jueces hicieron cocinar tanto a delantales blancos como negros, con la excusa de empezar a conocerlos. Para ello, el jurado solo pedía elaborar "el plato libre que más os represente", en 75 minutos. "Vosotros, delantales blancos, no os jugabais nada y menos mal, porque si no, alguno se habría ido a casa urgentemente", declaró Pepe Rodríguez tras la cata de los platos de los miembros del equipo ganador.

Pepe no duda en felicitar el gran trabajo de @celestemchef12 y asegura que ha salvado a su equipo #MasterChef pic.twitter.com/ykuNP9zYQh — MasterChef (@MasterChef_es) April 1, 2024

El equipo azul gana la primera prueba por equipos de #MasterChef 12. ¡Felicidades! https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/GstAm9D04B — MasterChef (@MasterChef_es) April 1, 2024

"Me he estado autoboicoteando"

A continuación, los jueces procedieron a catar los platos de aquellos aspirantes en peligro, entre los cuales Choco, Ángel y Gonzalo fueron los primeros salvados por demostrar "que vienen a por todas". Jose y Pilar fueron los siguientes en recibir las buenas noticias: "Han presentador unos platos correctos, con defectos salvables". Esto dejó en la cuerda floja a Tessa, Ramón y Tamara, de los cuales la primera fue finalmente la expulsada en el estreno de la edición.

La madrileña quedaba fuera del programa tras presentar un "plato fallido" a ojos del jurado, sin nada "que destaque", hasta el punto de que evidenciaba para los jueces cierta "falta de interés". "Tenía tantas ganas de hacerlo todo bien y, de repente, yo misma me he bloqueado. Tenía el presentimiento de que no llegaba, de que me iba a ir y lo he sentido todo el rato, creo que es lo que he hecho con el plato. De alguna manera me he estado autoboicoteando", explicaba la aspirante, quien aludió a todos los miedos que la habían arrastrado al fondo.