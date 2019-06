'MasterChef 7': Carlos, duodécimo concursante expulsado justo antes de la final

'MasterChef 7' alcanzó su semifinal en la noche del martes 18 de junio con Aleix, Aitana, Carlos, Teresa y Valentín como últimos aspirantes aún en el concurso. Cinco aspirantes que tuvieron que enfrentarse a la prueba individual y grupal, tras las cuales Aitana y Aleix se convirtieron en los primeros finalistas de la edición, mientras que Carlos, Teresa y Valentín se enfrentaron a la eliminatoria, tras la cual Carlos se convirtió en el expulsado.

Carlos, Valentín y Teresa en la prueba eliminatoria de 'MasterChef 7'

El sevillano no vivió su mejor momento durante la semifinal, tras una primera prueba en la que recibió duras críticas por parte del jurado. Además, durante la prueba grupal, el aspirante cometió ciertos errores que no gustaron a los jueces. "Voy acumulando marrones", declaró Carlos, un tanto resignado, quien declaró que "cuando se hacían las cosas mal, había que reconocerlo", algo que no había dudado en aplicar en la prueba grupal.

A pesar de todo, Carlos no se dio por vencido e incluso se mostró positivo de cara a la eliminatoria. "Después de dos tardes malas, viene una buena y gloriosa", anunció el aspirante, que tuvo que luchar por su pase a la final frente a Valentín y Teresa, en una prueba de elaboración de postres. Un reto que pareció estar a punto de superarlo, al igual que a sus compañeros, pero del que logró salir al paso, según los comentarios del jurado.

Por la puerta grande

"Tiene mucho mérito. Has estado a la altura de la semifinal. Hay un buen trabajo", alabó Pepe Rodríguez, a la hora de catar el postre del sevillano. Por su parte, Jordi Cruz reconoció que "no había dado un céntimo" porque lograra sacar el plato, algo que había conseguido contra todo pronóstico. Tras la salvación de Teresa al haber elaborado el mejor plato de la eliminatoria, Carlos se quedó en la cuerda floja junto a Valentín, su mayor rival en el concurso, frente al que acabó siendo expulsado. "Siento que salgo por la puerta grande", confesó el aspirante, que señaló que el concurso era "duro, de mucho estudiar". "La huella del sevillano que se haya quedado hasta el final", concluyó Carlos.