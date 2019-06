'MasterChef 7': Aleix, Aitana, Teresa y Valentín, aspirantes finalistas de la edición

La noche del martes 18 de junio, 'MasterChef 7' celebró su semifinal, con Aleix, Aitana, Teresa, Carlos y Valentín como últimos aspirantes de la edición. Una emisión que comenzó con un curioso reto: la elaboración de un plato a ciegas, con la descripción por parte del crítico gastronómico Borja Matoses como única guía, sin cata previa ni receta. Una prueba en la que Aleix se convirtió en el mejor, con lo que obtuvo la capitanía que lo condujo a la final junto a Aitana, seguidos de Teresa y Valentín, quienes se salvaron en la eliminatoria.

Teresa, Valentín, Aitana y Aleix, finalistas de 'MasterChef 7'

"Primer finalista, ojalá esto me ponga donde quiero estar, que es en una cocina profesional", deseó Aleix, al convertirse en el primer finalista de la edición tras una prueba en la que demostró una "capitanía brillante". "Te has ganado mi respeto", reconoció Jordi Cruz, quien alabó el trabajo del aspirante durante la prueba grupal y señaló que era el "tipo de jefe de cocina que le gustaba".

En cuanto a Aitana, la aspirante se mostró exultante al convertirse en la segunda finalista, victoria que celebró con un efusivo abrazo a su compañero Aleix. Una salvación que llegó de la mano de los jueces por su buena actitud durante la prueba y por la valoración de los comensales sobre el plato del que se había hecho cargo, al que valoraron como el mejor de todos. "Estoy súper contenta. No sabéis lo que supone no solo pasar a la final, sino también que hayan alabado mi plato", reconoció la aspirante.

"No me lo creo"

Teresa y Valentín tuvieron que defender su pase a la final en una prueba eliminatoria en la que debían elaborar un postre. Un reto que no fue nada fácil para ninguno de ellos ni para Carlos, hasta el punto que los tres tuvieron que repetir alguno de los pasos. "Estamos muy orgullosos de los tres. Ha sido muy difícil tomar una decisión", declararon los jueces, a pesar de las dificultades a las que se habían enfrentado los aspirantes.

A pesar del mal rato que pasó durante la prueba hasta el punto de llorar, Teresa se convirtió en la tercera finalista al presentar el mejor plato. "Estoy súper feliz. Necesitaba esto para armarme de fuerzas y darlo todo", admitió la aspirante, dejando a Valentín y Carlos en la cuerda floja, antes de que el último resultara expulsado. "Te juro que no me lo creo. Yo daba por hecho que me iba yo", declaró Valentín, tras conocer la decisión del jurado, razón por la que "todavía no podía disfrutar" de la sensación de ser finalista. "Tengo que pararme a pensar", reconoció el aspirante, bromista.