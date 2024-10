Por Beatriz Prieto |

La novena edición de 'MasterChef Celebrity' afrontó su octava semana la noche del lunes 28 de octubre, en La 1, una semana después de despedirse de Itziar Miranda. Una entrega que arrancó con el clásico robo del talent culinario y, tras las pruebas habituales, culminó con una nueva expulsión, en esta ocasión, de José Lamuño y Raúl Gómez, tras presentar platos que "no eran agradables al paladar".

Los aspirantes de 'MasterChef Celebrity 9' en el programa 8

Los concursantes iniciaron el programa, los cuales tuvieron que utilizar para elaborar un plato libre. A pesar de ello, hubo quienes tropezaron con sus elaboraciones, mientras que Marina Rivers , con los dos últimos en cabeza.

Dado que Inés fue coronada con el mejor plato del reto inaugural, cayó sobre ella la tarea de la doble capitanía en la prueba de exteriores, para la que también formó los equipos: Raúl, Cristina Cifuentes, Pocholo e Hiba por un lado; y Pitingo, José, Marina y Francis, por el otro. Asimismo, Pocholo recibió el privilegio del intercambio al haber sido segundo, por lo que decidió trabajar con Francis y renunciar a Raúl en medio de un cocinado que concluyó con la "caída" de Pitingo, José, Marina y Raúl por sus mayores fallos. Una consecuencia, en parte, de una capitanía casi ausente que se fue desinflando, por la que Inés se sumó como delantal negro.

"Decir adiós... cuesta"

Para defender su permanencia en el programa, los delantales negros debieron replicar distintos platos del chef Paco Morales, con los frutos secos como ingrediente estrella, que Pocholo, como mejor aspirante de exteriores, se encargó de repartir. El reto concluyó con el triunfo de Marina gracias a "un plato que refleja su evolución" que, de hecho, fue calificado como una "réplica exacta". A continuación, Inés siguió los pasos de su compañera, con "una réplica lograda y muy sabrosa", lo que dejó a Pitingo, José y Raúl en la cuerda floja.

"Ha sido un placer absoluto, esto no me lo quita nadie y he aprendido. Me voy feliz de la vida" @RaulGomez82 #MCCelebrity pic.twitter.com/a9ncLezhgD — MasterChef (@MasterChef_es) October 29, 2024

Finalmente, el jurado anunció como expulsado al actor, para al instante sumar a Raúl, por unos platos que "tenían muchos defectos, no eran agradables al paladar, no eran lo que pedíamos". Se iniciaba así una despedida en la que el segundo no pudo contener el llanto, con el que contagió incluso a Pepe Rodríguez: "Lo vivo todo con una intensidad brutal y me encariño mucho con las personas. Entonces, decir adiós... cuesta". "Estoy muy feliz de haber disfrutado esto al máximo", añadió Raúl en su despedida. "Me voy satisfecho. Mi objetivo era volver a entrar, vivirlo, porque me había quedado con un clavo difícil de gestionar", confesó por su parte José.