'MasterChef Celebrity 9' alcanzó su séptima entrega la noche del lunes 21 de octubre, una semana después de la marcha de Pelayo Díaz y el regreso de José Lamuño al ganar en la repesca. Una noche que incluyó, como siempre, tres retos, que pusieron punto final al programa con la expulsión de Itziar Miranda, al presentar un plato totalmente distinto al que debían replicar.

Los aspirantes de 'MasterChef Celebrity 9' en el programa 7

El primer reto de la noche consistió encomo la tortilla de patatas, las croquetas o la paella. Un desafío más complejo de lo que parecía, puesto quede la prueba a ojos del jurado, por lo que se incluyó en la carta del restaurante del programa.

Para la prueba de exteriores, el programa se trasladó a Cádiz, donde Cristina decidió dividir a sus compañeros en chicos contra chicas y, en lugar de que uno de los aspirantes fuera capitán, dicha tarea recayó en los chefs Marcos Morán y Rakel Cernicharo. El cocinado concluyó con la victoria del equipo de la segunda, lo que envió a Cifuentes y el resto de mujeres aspirantes a la eliminatoria al haber cometido algún error más que sus compañeros, como presentar un arroz excesivamente salado. Además, Pocholo e Hiba Abouk fueron nombrados como los mejores aspirantes de cada equipo por sus respectivos capitanes.

Cristina dona los 4000€ a @APRAMP para la lucha contra la explotación sexual y la trata de seres humanos #MCCelebrity pic.twitter.com/pbnu2Z6vKG — MasterChef (@MasterChef_es) October 21, 2024

"Me ha parecido fascinante"

Para defender su permanencia, Hiba, Cristina, Itziar, Marina e Inés Hernand debieron repartir diez minutos de tiempo para leer la receta de un plato de alta cocina. Una lectura que inició Hiba, al haber sido la mejor aspirante del grupo, y en el que la actriz consumió más tiempo que el resto de sus compañeras, al contrario que Itziar y Cristina, quienes apenas estuvieron leyendo un minuto. Esto jugó en su contra, puesto que ambas quedaron en la cuerda floja junto a la propia Hiba, tras el triunfo de Marina e Inés con "platos bastante aceptables, aunque los emplatados dejaban mucho que desear".

Finalmente, fue Itziar quien tuvo que despedirse del programa al presentar "otro plato que no tenía nada que ver", dado que apenas había leído la receta. "Me he aturullado, me he agobiado, pero me lo he pasado muy bien", confesó la aspirante, quien reconoció que el programa "me ha parecido fascinante". De hecho, Itziar señaló que "es imposible que te hagas una idea de lo que esto es, hasta que no lo vives. Y te enseña a no juzgar a la gente, porque somos todos muy diferentes" y reconoció que había sido una forma de "recuperarme a mí" tras tantos años dando vida a Manolita, su personaje en 'Amar es para siempre', al que "amo y que siempre llevaré en mi corazón".