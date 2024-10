Por Beatriz Prieto |

La prueba de exteriores de la sexta entrega de 'MasterChef Celebrity 9' no solo trajo consigo las habituales y hasta comprensibles tensiones entre los concursantes por el cocinado. En plena recta final, el programa sorprendía con un llamativo rifirrafe entre Pepe Rodríguez y Hiba Abouk, cuando la actriz se negó a seguir los consejos del chef a la hora de emplatar. Un choque que trajo cola y se alargó hasta la eliminatoria, en la que el juez no dudó en lanzar un duro reproche a la aspirante por su orgullo.

Pepe Rodríguez reprende a Hiba Abouk en 'MasterChef Celebrity 9'

Como es tradición, Rodríguez y Jordi Cruz se repartieron los equipos para asegurarse de que los platos salieran correctos. A la hora de emplatar, sin embargo,, para sorpresa del chef. "No era así la presentación, Pepe. Déjame que te lleve la contraria", soltaba la aspirante. "Ya me voy a callar, porque", replicó Rodríguez, con ironía, haciéndose a un lado.

El manchego, de hecho, se mantuvo firme en su decisión de mantenerse al margen y en silencio, incluso ante las preguntas de otros aspirantes: "Pregúntale a Hiba, ella es la que sabe. Yo soy un humilde cocinero". Finalmente, el tiempo le dio la razón, puesto que, como señaló a la actriz, "es más fácil emplatar como yo te digo". "Entonces lo hacemos como tú dices", concedió Hiba. "No, porque como tú sabes más...", dedicó el chef, con sorna, quien no olvidó lo ocurrido a la hora de valorar la prueba, al señalar el "punto sobrado" de la aspirante.

"No nos corrijas"

"Yo tengo que decir públicamente, delante de toda España, que lo siento muchísimo, Pepe. Es más, me he equivocado y no volverá a ocurrir", se disculpó la aspirante, tras lo cual admitió ante las cámaras que "no tenía ni idea de que Pepe se lo iba a tomar así. Vamos, lo llevo a saber y me callo la boquita". Finalmente, la derrota de su equipo llevó a Hiba a la eliminatoria, cuya cata Rodríguez aprovechó para tirar de las orejas a la actriz al probar su plato fallido.

"Espabila, porque tienes todas las armas y esto es un desastre. Parece que lo sabes todo, y no. Eres un referente, ¡pero que no se te suba a la cabeza! Bájate un poquito, porque tienes talento", le dedicó el chef. El manchego le recordó que "no eres cocinera, no nos corrijas" y comparó su actitud con la de compañeros como Pocholo Martínez-Bordiú, quien tomaba nota de todos sus consejos: "Otros escuchan y tú no lo haces". Una reprimenda que Rodríguez remató con un abrazo conciliador, después de que la actriz se salvara por los pelos de la expulsión, que dejó fuera del talent a su compañero Pelayo Díaz.