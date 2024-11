Por Beatriz Prieto |

La novena edición de 'MasterChef Celebrity' alcanzó su semifinal la noche del lunes 25 de noviembre, tras una semana de paréntesis, con Pitingo, Inés Hernand, Marina Rivers, Pocholo Martínez-Bordiú y Francis Lorenzo como protagonistas. La cita arrancó con muchas lágrimas ante los emotivos mensajes de sus seres queridos, a los que se sumó su presencia en las cocinas para acompañarlos en el primer reto, para terminar con una eliminatoria que dejó a Pocholo a las puertas de la gran final.

Los aspirantes de 'MasterChef Celebrity 9' en la semifinal

, para lo cual Pitingo, Inés y Francis contaron con la ayuda de sus parejas, además del hijo del cantante, mientras que Marina cocinó junto a su padre y Pocholo, junto a su hermana. En medio de toda la emoción,, quien fue finalmente la ganadora con una reinterpretación "con estética fina".

La victoria de la madrileña la llevó a ser la última capitana de la edición, para lo cual decidió trabajar con Pitingo y Marina, y dejó por separado a Pocholo y Francis, a quienes entregó los platos más sencillos por su desventaja. Aunque el veredicto fue individual, el dúo fue enviado a la eliminatoria por sus "muchos errores", a pesar de su "empeño y esfuerzo". A ellos se sumó Marina, al tropezar con el postre, mientras que el buen trabajo de Pitingo y la gran capitanía de Inés los convirtieron en los primeros finalistas de la edición.

Es que me encanta ver a @_riverss_ ilusionadísima porque su papá está en las cocinas 🩷 #MCCelebrity pic.twitter.com/bAua2w99ty — MasterChef (@MasterChef_es) November 25, 2024

Inés se convierte en la mejor del primer reto de la noche y dona sus 4000€ a @MalagaAcoge para ayudar a la inclusión de las personas migrantes #MCCelebrity @InesRisotas pic.twitter.com/yvweMQxtdx — MasterChef (@MasterChef_es) November 25, 2024

"Ha sido una experiencia preciosa"

Para conseguir el pase a la final, Francis, Marina y Pocholo tuvieron que replicar los postres de los maestros pasteleros Saray Ruiz, Lluc Crusellas y Ricard Martínez, inspirados en tres cuadros abstractos diferentes y con múltiples elaboraciones, con 150 minutos de tiempo. Un desafío al que se enfrentaron después de quedarse a cuadros al ver en acción a los invitados, lo que no impidió que Marina trabajara con una actitud relajada y concentrada que dio lugar a una réplica en la que "todo está muy rico" y que la dejó "por encima de sus compañeros". En el caso de Francis, le faltaron elaboraciones "y las que están, no se parecen al original", lo que no quitó que "está mejor de sabor que de estética".

Pocholo se convierte en el último expulsado de MasterChef Celebrity 9 y Francis Lorenzo se convierte en finalista https://t.co/5KB3O2GWnE #MCCelebrity pic.twitter.com/An4f98ric5 — MasterChef (@MasterChef_es) November 26, 2024

Mientras, Pocholo cerró la cata con una réplica totalmente lejos del original, al apostar intencionadamente por "una versión libre", lo que propició su expulsión justo antes de la final. "Estar aquí es un super placer. Tengo ganas de volver a Ibiza y ver si puedo hacerme un hueco en las cocinas de Pachá", confesó el expulsado, tras recordar su entrada al talent sin saber nada de cocina y recibir los halagos de Pepe Rodríguez por su dedicación a la hora de estudiar y trabajar. "Me ha encantado cocinar, seguiré cocinando. Lo he pasado increíble, he aprendido muchísimo. Me he encontrado acompañado, guiado, querido... ha sido una experiencia preciosa, de lo mejor que he hecho en mi vida", dedicó Pocholo en su despedida.