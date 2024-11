Por Beatriz Prieto |

'MasterChef Celebrity 9' arrancó su novena entrega la noche del lunes 4 de noviembre, en La 1, con una prueba que puso en juego el valioso delantal dorado. No obstante, antes de poner a cocinar a los aspirantes, el jurado destacó la evidente ausencia de Pitingo, quien no pudo así optar a la preciada ventaja junto al resto de sus compañeros, pero pudo regresar en la prueba de exteriores.

Los compañeros de Pitingo en el arranque del programa 9 de 'MasterChef Celebrity 9'

"Queremos deciros que Pitingo está malito", trasladó Jordi Cruz a los aspirantes. "Esperamos que se recupere pronto, aquí lo esperamos. Le mandamos un abrazo fuerte. Cuídate", dedicó el chef. De este modo, el artista se perdió una prueba del talent culinario que, por desgracia, no era muy corriente, puesto que el programa puso en juego el preciado delantal dorado y su inmunidad, el cual ganó Marina Rivers con su trabajo.

?@Pitingo vuelve a las cocinas en el segundo reto de la noche tras recuperarse de su migraña con aura #MCCelebrity pic.twitter.com/rS0MiX6GvB — MasterChef (@MasterChef_es) November 4, 2024

"No podía abrir los ojos"

Ya en la prueba de exteriores, Pitingo reaparecía junto a sus compañeros en el Lur Garden, en Guipúzcoa, donde concretó la razón por la que no había podido participar en el primer reto de la noche. "No gritéis, que a Pitingo le duele la cabeza", bromeó Cruz, momento en el que Samantha Vallejo-Nágera trasladó que "nos alegramos mucho de que verte". "Estoy recuperado. Tenía migraña con aura, pero ya estoy mejor", afirmó el cantante quien, ante las cámaras, explicó que estuvo "incapacitado completamente, no podía abrir los ojos". "Parecía que me iban a estallar las sienes", confesó Pitingo.