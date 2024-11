Por Beatriz Prieto |

La noche del lunes 4 de noviembre, 'MasterChef Celebrity 9' afrontó su novena entrega una semana después de la doble expulsión de José Lamuño y Raúl Gómez, con un arranque en el que el jurado puso en juego el delantal dorado, sin la presencia de Pitingo por motivos de salud. Tras la prueba de exteriores y con el artista de nuevo en la competición, el programa concluyó con una eliminatoria que puso punto final al concurso de Hiba Abouk.

Los aspirantes de 'MasterChef Celebrity 9' en el programa 9

El reto inaugural consistió en elaborar platos libres cogiendo los ingredientes que pasaban con rapidez por una cinta. Dicha mecánica acabó desatando más nervios de lo esperado, al. "O demostramos más nivel, o nadie se merece ganar 'MasterChef'", advirtió Jordi Cruz Mas , tras lo cualal ser los únicos que habían conseguido "platos decentes". Finalmente,y, con ello aseguraba su continuidad en el programa una semana más.

Como los mejores del primer desafío, Pocholo y Marina ejercieron de capitanes en la prueba de exteriores, donde formaron también los equipos, con un miembro extra para la tiktoker: el primero trabajó con Hiba Abouk y Cristina Cifuentes, mientras que la segunda escogió a Francis Lorenzo, Inés Hernand y Pitingo. A pesar de que Pocholo pudo elegir qué platos replicar, los tropiezos en el cocinado de su equipo condenaron su victoria, la cual recayó en el grupo de Marina, quien además fue proclamada como la mejor aspirante. "Has superado todas las expectativas, desde el primer minuto tenías las ideas claras", destacaron los jueces de la aspirante.

Inés brilla con su trabajo en la prueba por equipos junto a Marina. ¡El equipo rojo gana la prueba! @_riverss_ @InesRisotas https://t.co/5KB3O2GWnE #MCCelebrity pic.twitter.com/5g7UhZx6d4 — MasterChef (@MasterChef_es) November 5, 2024

"Esta experiencia es increíble"

A Pocholo, Hiba y Cristina se sumó Francis, después de que el jurado entregara un delantal negro a cada capitán, para entregarlo a un compañero. Mientras que Pocholo pudo quedárselo, el jurado impidió que Marina hiciera lo mismo con la excusa del delantal dorado, por lo que Francis fue el "agraciado" por haber hecho solo dos eliminatorias. Asimismo, la tiktoker designó a la primera duelista del desafío final, Cristina, quien escogió medirse entonces con un Francis que, a pesar de sus tropiezos, consiguió vencer con un tiramisú "más delicado y goloso".

Pocholo triunfa con su leche frita y sube a la galería #MCCelebrity pic.twitter.com/Zh8R5xpN3v — MasterChef (@MasterChef_es) November 5, 2024

La expolítica decidió medirse entonces con Pocholo elaborando leche frita. "Están muy bien hechas, muy ricas", valoró el jurado tras la cata, antes de señalar que Pocholo era el vencedor por muy escasa diferencia. Cristina se enfrentaba así a su última oportunidad contra Hiba, elaborando un flan que, en el caso de la actriz, "no salió, eran unas natillas". Por ese motivo, Hiba se convirtió en la nueva expulsada, para sorpresa de muchos: "Para mí es triste abandonar 'MasterChef', porque me lo he pasado superbien, he conocido a gente maravillosa". "Esta experiencia es increíble, porque amo la gastronomía, es una oportunidad de aprender", añadió la actriz, quien no pudo contener las lágrimas en su despedida.