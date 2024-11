Por Beatriz Prieto |

La noche del lunes 11 de noviembre, 'MasterChef Celebrity 9' alcanzó su décima entrega semanal en La 1, una semana después de la inesperada marcha de Hiba Abouk. Ya cerca de la gran final, los aspirantes recibieron la visita de varios de sus amigos más cercanos en la prueba inaugural de una noche que concluyó con la marcha definitiva de Cristina Cifuentes, justo antes de la semifinal.

Los aspirantes de 'MasterChef Celebrity 9' en el programa diez

, elaborados con una cesta escogida de forma personalizada para cada uno, por parte de los jueces., tanto a ojos del jurado como de los comensales, con Francis Lorenzo Marina Rivers a la zaga. "Hemos coincidido bastante con vuestros amigos", confesaban de hecho los chefs, para después lanzar su ranking, no sin antes dejar claro que "seguimos viendo errores, dudas y miedos".

Los aspirantes se quedaron en Madrid para una prueba de exteriores que contó con los concursantes de 'OT 2023' como comensales. Asimismo, los seis famosos compitieron en un mismo equipo liderado por Inés, contra los chefs Begoña Rodrigo y Pepe Solla, en un cocinado cuyo veredicto fue individual. Por ese motivo, a pesar de los buenos platos presentados, el hecho de que fueran muy distintos a los originales, más los distintos errores, propiciaron que solo el trabajo de Pitingo y Marina Rivers recibiera la recompensa de librarse de la eliminatoria, como remate de un cocinado que desató las lágrimas de la capitana al verse sobrepasada.

"Esto ha sido un regalo"

Para pasar a la semifinal, Francis, Inés, Cristina y Pocholo Martínez-Bordiú se enfrentaron primero a una cata a ciegas de varios helados cuyos ingredientes debían adivinar. Al cosechar más aciertos, Inés recibió el privilegio de contar con la ayuda de Marina durante quince minutos, de cara a una prueba en la que debían replicar un complicado postre del chef Jordi Roca, al que debían añadir un helado de un sabor original y único. A pesar de la dificultad y del mal rato de la prueba de exteriores, Inés se salvó la primera con "una buena réplica y un helado que nos ha sorprendido mucho".

Pocholo siguió sus pasos con un "postre sorprendentemente bueno, muy creativo y con un helado muy acertado" y, de ese modo, dejó en la cuerda floja a Francis y Cristina, dados los "varios defectos" de sus réplicas. Finalmente, la balanza se inclinó a favor del actor, quien se emocionó al convertirse en semifinalista, lo que supuso la marcha definitiva de la expolítica, semanas después de su primera expulsión: "Creo que lo he aprovechado muy bien. Para mí esto ha sido un regalo, una experiencia brutal. He disfrutado tanto... Me he sentido tan cuidada, tan querida, tan arropada, que estoy supersatisfecha".