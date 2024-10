Por Beatriz Prieto |

Tras la doble expulsión de hace una semana protagonizada por Topacio Fresh y María León, 'MasterChef Celebrity 9' afrontó su sexta entrega el lunes 14 de octubre, recuperando a ambas exaspirantes, además de José Lamuño, Nerea Garmendia y Juan Luis Cano, para la repesca de la edición. Una cita que se celebró con la ciudad de Valladolid como marco y que concluyó con la victoria de José Lamuño.

Los exaspirantes de 'MAsterChef Celebrity 9' en la repesca

, quien había vuelto a las cocinas con el delantal de la segunda oportunidad,, quien decidió abandonar el talent culinario y se ha mostrado muy crítico con el formato tras la emisión de su marcha, el talent culinario recibió a sus cinco expulsados para una repesca en la que

"Lo afronto con mucha ilusión, tengo muchas ganas", declaró Lamuño, antes de enfrentarse al cocinado, al haber sido el primer expulsado de la edición. Cano bromeó con su mala mano con los postres, mientras que Nerea aseguró haber seguido estudiando algo de cocina. "Dio tiempo un poquito para descansar, como para estirar, lo necesitaba", declaró por su parte Topacio, tras lo cual su compañera María confesó que solo había tenido tiempo "para dormir y pelearme con mi madre", Carmina Barrios, dado que "ella quiere que vuelva y siga hasta el final".

"He currado y no me he venido abajo"

Tras un cocinado en el que casi se rinde, Juan Luis vio el final de su etapa en 'MasterChef Celebrity' cuando el jurado confesó que su trabajo "no es lo que pedíamos". A pesar de todo, el exaspirante aseguró estar "contento", antes de que Nerea y Topacio se sumaran a él como candidatos descartados. "La presión de la repesca quizás os ha pasado un poquito de factura", valoraron los jueces de ambas exaspirantes, quienes acumularon "unos poquitos errores" que no les permitieron volver al talent.

El jurado se quedaba así con María y José como últimas opciones, de quienes señalaron los errores de sus platos. No obstante, destacaron del segundo que había trabajado "con mucha solvencia", lo que dio lugar a un "muy buen trabajo", mientras que de la primera señalaron que "te hemos visto cocinar asustada, pero al final has conseguido sacar unas sardinas muy aparentes". Finalmente, José fue el afortunado en recuperar su delantal blanco, tras haber sido el primer expulsado, razón por la que apenas pudo contener las lágrimas: "Estoy supercontento y superorgulloso, porque he currado y no me he venido abajo. Quería llevármelo y lo he conseguido".