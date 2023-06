Por Beatriz Prieto |

La undécima edición de 'MasterChef' alcanzó su vigesimoprimera entrega la noche del lunes 5 de junio en La 1, con dos nuevos retos que pusieron a prueba las habilidades de los aspirantes, que buscaban evitar la expulsión una entrega más. Un destino que rozaron Jorge Juan, Ana, Jotha y Álex al caer en la eliminatoria, en la que el primero ocupó el puesto a la cola con su réplica de un plato del chef Carlos Maldonado y, en consecuencia, tuvo que despedirse del programa.

Los aspirantes de 'MasterChef 11' en el programa 21

La primera cita de la semana del talent culinario arrancó con los míticos robos entre los aspirantes, quienes dejaron a Jotha sin ingredientes. Por esa razón,, sin opción a cocinar siquiera con ingredientes básicos, algo que fue motivo de protesta entre los espectadores. Mientras, el resto de aspirantes debían elaborar platos libres con los ingredientes que les habían dejado sus compañeros, reto en el que

A Jotha se sumaron en la eliminatoria Jorge Juan, Álex y Ana, tal y como el propio leonés predijo de forma acertada, en la que el programa recibió al antiguo aspirante Carlos Maldonado. El chef presentó entonces el plato que los delantales negros debían replicar con ligeros cambios libres, que mantuvieran su esencia, iniciando así una prueba en la que, en el caso de los chicos, los nervios excesivos les jugaron una mala pasada, hasta el punto de que olvidaron coger algún ingrediente. En el lado contrario, Ana, a pesar de estar muy alterada por la presencia del invitado, logró presentar el mejor plato, al replicar "con solvencia" la elaboración de Maldonado.

Hoy despedimos a @jorgejmchef11 de las cocinas de #MasterChef. Gracias por sacarnos siempre una sonrisa, por tu luz y por ser tan increíble. ¡Te queremos mucho! https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/OGT6S2wrQh — MasterChef (@MasterChef_es) June 5, 2023

"Lo he disfrutado como un niño"

El siguiente en salvarse fue Álex, quien había sorprendido al jurado por su desconcertante cocinado, el cual había dado pie a presentar un plato "lejos del de Ana, con un aprobado muy justito". Jotha y Jorge Juan quedaban así en la cuerda floja, antes de que se anunciara la expulsión del segundo por improvisar un buñuelo sin harina, ingrediente que olvidó en el mercado, y presentar un plato que, en resumen, "no se podía comer". "Hemos aguantado lo máximo que hemos podido", reconoció el aspirante, conforme, cuyos errores libraron a su compañero de la expulsión.

"Jamás habría esperado llegar tan lejos, estoy superorgulloso, muy contento. Me llevo una gente que son todos hermanos", declaró Jorge Juan, para después asegurar ante los jueces que no cambiaría nada de su participación en el talent culinario, puesto que "lo he disfrutado como un niño pequeño". "Más no podía dar el mancheguete. Lo ha intentado, pero este programa exige mucho. Ha sido impresionante", se despedía el expulsado, cuya marcha dejaba especialmente tocada a Ana.