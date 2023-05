Por Beatriz Prieto |

'MasterChef 11' emitió su vigésima entrega en La 1, la noche del martes 30 de mayo, después de la marcha de Claudia. Un nuevo programa en el que los aspirantes viajaron a Sitges para la prueba de exteriores, que dejó en la cuerda floja a Ana, Jorge Juan, Jotha y Marta, entre los cuales la última no logró superar la eliminatoria y tuvo que despedirse del programa.

Los aspirantes de 'MasterChef 11' en la prueba de exteriores del programa 20

El equipo del programa se trasladó a Sitges donde, dado que Pilu había logrado el delantal dorado en la anterior entrega, recibió el privilegio de: Jotha, Jorge Juan, Ana y Marta por un lado, y Luca, Eneko, Álex y Lluís, por el otro. El segundo fue el elegido de Pilu, quien, el cual se vio tan superado durante el cocinado que tuvo que contar con la implicación de Jordi Cruz en las elaboraciones.

Con ese precedente, el equipo de Pilu, quien recibió los halagos de los jueces por su labor como capitana, fue el vencedor de la prueba, lo que envió a sus otros cuatro compañeros a la eliminatoria, en la que recibieron a David Pallás. El maestro chocolatero se presentó con un árbol del cacao, una figura maciza de dos metros y medio, elaborada con 95 kilos de chocolate, que los aspirantes debían replicar con un metro de altura.

Hoy despedimos a @martamchef11 de la gran aventura de #MasterChef. ¡Gracias aspirante por regalarnos tu talento! Te queremos https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/XGuAzXajE3 — MasterChef (@MasterChef_es) May 30, 2023

"Has tirado la toalla"

"No entendemos que no temperéis bien el chocolate", confesaron los jueces, tras la cata, momento en el que también criticaron que siguieran dando a la repostería tan poca importancia. "Ha habido un aspirante que, sin hacer una réplica perfecta, ha sido capaz de resolver el reto con soltura", alabó Cruz, antes de dar el nombre de Ana. A la aspirante siguió su compañero Jotha, quien había "trabajado muy ordenado, concentrado, ha disfrutado", por lo que presentó un "árbol que tenía mucho mérito, has ido por delante de tus compañeros casi todo el rato".

"Marta, Jorge Juan, vuestros árboles no estaban como los de vuestros compañeros y estaban muy lejos del que ha traído Pallás", comunicó Cruz, antes de anunciar la marcha de Marta después de que la aspirante viviera un momento "en el que has tirado la toalla y así ha sido el resultado: tu árbol parecía un perchero que se podía comer". "Quería dar las gracias por esta oportunidad única e irrepetible", manifestó la aspirante, emocionada, para quien el programa había supuesto "una transformación enorme a nivel personal".