'MasterChef 11' alcanzó su vigesimoprimer programa la noche del lunes 5 de junio en La 1, cita que arrancó con los clásicos robos de ingredientes por parte de los aspirantes, por turnos. Jotha fue el encargado de inaugurar la ronda y, dado su historial con sus compañeros, estos no olvidaron sus anteriores movimientos y aprovecharon para dejarlo sin ingredientes. Lejos de recibir la típica cesta de ingredientes básicos, el leonés fue enviado directamente a la eliminatoria, algo que despertó numerosas críticas entre los fieles seguidores del formato.

"Lo siento mucho, o no, porque como sabes,", lanzaba Eneko, el último de los aspirantes en robar, al dejar al leonés sin ningún ingrediente con el que cocinar, tras los robos de otros compañeros. Los aspirantes se reunían entonces en cocinas, donde Jotha descubría, tal y como él mismo había visto a través de una televisión, que

"¿Por qué crees que tus compañeros te han dejado sin ingredientes?", indagó Pepe Rodríguez. "Han tenido su estrategia, su juego. Hay muchos que no se olvidaron del mordisco que le pegué a la manzana envenenada y, de alguna manera u otra, este momento tenía que llegar", respondía Jotha, conforme, haciendo alusión a la oportunidad que recibió programas atrás, cuando optó por salvarse de la eliminatoria y tener inmunidad la siguiente entrega, a cambio de enviar a todos sus compañeros a la misma. "Pues como no tienes ingredientes para cocinar, tienes que subir a la galería", anunció Rodríguez, para sorpresa incluso de algunos de los demás aspirantes

Sin alimentos no puede cocinar, así que Jotha ( @jothamchef11 ) sube a la galería con el delantal negro... ???? Directo a eliminación #MasterChef ? https://t.co/fDEwRci48i pic.twitter.com/Xibjq5bOqO

Me da igual que sea Jota o cualquier otro. No puede ser que en un concurso de cocina, alguien se vaya a eliminación por cuestiones extra-culinarias. No hay por dónde cogerlo. Esto es #MasterChef o #Missimpatia2023 ?