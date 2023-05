Por Fernando S. Palenzuela |

El vigésimo programa de 'MasterChef 11' ha servido para sacar a la luz cómo llaman a Luca Dazi sus compañeros en la casa donde conviven. Todo comenzó durante la valoración de la prueba de exteriores, justo en el momento en el que los jueces estaban comentando a Ana cómo habían visto su capitanía. Si esta ya estaba cabreada por pensar que Pilu había tirado de estrategia para perjudicarla, ver cómo su compañera y Luca se reían durante los comentarios de los jueces no ayudó mucho.

Ana en 'MasterChef 11'

Después de que el jurado les llamara la atención, Luca y Pilu aseguraron que no se estaban riendo de su compañera,. Esto no sentó nada bien a Ana, que aumentó el enfado que ya tenía con sus rivales y se vengó cuando Lluis dejó caer que Luca tenía un apodo en la casa. Tras la insistencia de los jueces,

"¿Qué lo haces? ¿Para hacerme daño?", replicaba Luca ante las risas de algunos de sus compañeros. "No, porque me ha apetecido hablar", se defendía Ana, que rompía así su voto de silencio durante la valoración. "Lo que faltaba es que yo tuviera la culpa de que tú seas capitana", continuaba el influencer. "No entiendo qué está haciendo esta mujer sabiendo que a mí me molesta este apodo. Lo ha hecho para hacer daño y eso es de ser mala persona", concluía en los totales.

Aunque el apodo había resultado gracioso entre el trío formado por Eneko, Lluis y Álex, los jueces no entendían qué estaba pasando. Jordi Cruz pedía explicaciones y Samantha Vallejo-Nágera le informaba de que "fart" es pedo, pero que no sabía a qué venía Montgomery. "Montgomery es porque dicen que se parece al señor Montgomery Burns de 'Los Simpson'", aclaraba Ana ante la risa de jueces y aspirantes y el rostro serio de Luca.

El apodo saltó a eliminación

Lejos de quedarse el conflicto en torno al mote y el pedo en Sitges, el lugar donde se celebró la prueba de exteriores, durante el cocinado de eliminación volvió a resurgir el tema. Manuel Baqueiro, invitado del reto, habló en un momento con Ana, asegurándole que alguno de sus compañeros no quería que siguiera en 'MasterChef'. "Yo sé quién es. Le dicen mister Burns. Montgomery", respondía la andaluza.

Manu Baqueiro consuela a Luca en 'MasterChef 11'

"Qué payasa, de verdad. Sinvergüenza", decía Luca en la galería. El protagonista de 'Amar es para siempre' continuaba sacando más datos y preguntaba a los delantales blancos que quién era "Montgomery fart". "Sinvergüenza, pesada", decía el tiktoker mientras se alejaba de sus compañeros y empezaba a llorar. "Que ya he aguantado con las bromas, que ya está, chica. Eres una maleducada. Si no me da la gana que me llame así que no me lo llame, que eso es para hacer daño".

Las tornas cambiaron en el momento en el que los jueces valoraron el árbol de cacao de Ana. Ahí, esta descubrió que la llaman "la jabalí" en la casa. Cuando Pepe Rodríguez preguntó que por qué recibía ese nombre, Luca respondió que por "su actitud". "Porque dice que parezco un jabalí cuando embiste", explicaba la sevillana, que le replicaba que había que saber reírse de uno mismo cuando te ríes de los demás.