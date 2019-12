'Masterchef Junior 7' presenta su "mejor edición" con la visita de Rafa Nadal, Aitana y regresos estelares

Dieciséis aspirantes y el título de 'MasterChef Junior' en juego. Los fans del talent culinario de La 1 tienen una cita el próximo lunes 23 de diciembre a las 22:10h con el estreno de "la mejor edición del Junior", en palabras de Samantha Vallejo-Nágera. María, Leo, Vega, Juan, Aitana, Álex, Lucía, Albert, Marta, Dani, Candela, Bosco, Daniela, Lucas, Silvia y Lu darán lo mejor de sí entre fogones para llevarse los 12.000 euros y un curso de formación en el Basque Culinary Center, pero por encima de todo, compartirán emocionantes experiencias guiados por los chefs Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y la propia Samantha.

Rafa Nadal saluda a los aspirantes de 'MasterChef Junior 7'

La nueva edición llega cargada de sorpresas y visitas estelares. Los aspirantes se enfrentarán a la prueba con más comensales de la historia de 'MasterChef Junior' en Manacor, donde tendrán que preparar un menú de lo más nutritivo para Rafa Nadal y todos los alumnos de su centro de alto rendimiento. "Después de seis años detrás de Rafa, lo hemos conseguido", reconoce Macarena Rey, CEO de Shine Iberia, durante la presentación celebrada en Madrid.

La cantante Aitana Ocaña volverá a TVE para deleitar con una actuación privada a los jóvenes cocineros, que en otra prueba redescubrirán los sabores de América viajando con el espectáculo Puy du Fou. Entre otras visitas, se acercarán a Sendaviva, el Parque de la Naturaleza de Navarra, celebrarán el 50º aniversario del Parque de Atracciones de Madrid, verán cómo se trabaja en una granja ecológica y aprenderán de los mejores en el restaurante Dstage de Diego Guerrero (dos estrellas Michelin). Con todo lo aprendido, dedicarán un día a enseñar técnicas vanguardistas a sus abuelos.

También habrá caras conocidas como las de Tamara Falcó y Ona Carbonell, últimas ganadoras del 'Celebrity'; otros exconcursantes como Yolanda Ramos y Boris Izaguirre; y los exganadores del 'Junior' Josetxo y Esther.

El resultado, "una edición única", define Samantha Vallejo-Nágera. "Tenemos unos niños súper divertidos, cocinan mejor que nunca y los exteriores han sido increíbles", explica la cocinera, segura de que el público se lo va a pasar "muy bien" viéndolo desde casa y reconociendo que "es una gozada ver cómo la gente ve el 'Junior' en familia". Entre los aspirantes están la novia de verano de Josetxo, un fan de Paco Martínez Soria, un booktuber que ya ha escrito dos libros y mini Jordi Cruz que pide gelificantes en los restaurantes.

Pepe Rodríguez no está menos orgulloso del resultado: "El primer día que entramos dijimos que teníamos que superarnos y dar el paso cien por cien. Ha sido una edición muy buena porque ha sido un casting muy bueno. Para mí, entre las 2 o 3 mejores seguro", ha apuntado teniendo en cuenta el "nivel de cocina" y también los personajes que han visitado el programa. Por su parte, Jordi Cruz valora que "a los niños no les ha preocupado hacer el ridículo y en exteriores lo han hecho como los mayores o mejor", lo que da como resultado una edición "muy chula".

Toñi Prieto, directora del área de programas de entretenimiento de TVE, ha agradecido el trabajo de Shine, poniendo en valor un producto que, a su juicio, no caduca: "Siempre vamos a mejor y es así, no es que la anterior fuera mala, sino que es una continuación". Acerca de los concursantes, Prieto confiesa que ha alucinado con el nivel: "Parece que han nacido cocinando". Y sobre los jueces, añade: "He llorado de risa con ellos".

Macarena Rey reconoce que, tras 170 programas, todavía se sigue sorprendiendo con las localizaciones. "Tratamos de retratar España de una manera diferente, lo que hace que los ayuntamientos quieran que vayamos. Son 7 años que esperamos que sean muchos más. Creo que esta temporada no va a defraudar", apunta, valorando especialmente la "comedia": "Gracias al equipo de casting hemos conseguido unos niños que nos va a hacer reír mucho". También habrá espacio para sorpresas emotivas, pues las familias de los jueces visitarán el programa como comensales de excepción.

En el apartado técnico, el formato producido por RTVE en colaboración con Shine Iberia también incluye novedades. 'Mastechef Junior 7' estrenará logo y elementos gráficos, que se verán reflejados también en redes sociales y en la página web del programa, donde los fans podrán consultar las recetas y mejores momentos como de costumbre.