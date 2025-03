'MasterChef 13' sufre un recorte por culpa de 'La revuelta' para ajustar su duración

Por Redacción |

La guerra entre 'El hormiguero' y 'La revuelta' por el access prime time ha tenido un claro ganador y perdedor, y en ambos casos es el mismo: los espectadores. Por un lado, la llegada de David Broncano a La 1 ha favorecido una competencia más interesante en dicha franja; pero, por otro, ambas ofertas acaban bien entradas las 23:00 horas. Así pues, la oferta estelar de esa noche comienza mucho más tarde de lo anunciado.

Esto ha llevado a Televisión Española y a Shine Iberia a tomar una determinación con la decimotercera edición de 'MasterChef', que comienza el 31 de marzo: recortar su duración. Según informó Macarena Rey en la rueda de prensa del inicio del talent show culinario, han ajustado la duración de esta temporada para "adaptarse a los nuevos horarios para que no acabe tan tarde", tal y como recogen medios como El Mundo.

Presentación de 'MasterChef 13'

Para ello, han concentrado las dos pruebas de plató y han eliminado la parte de los comensales en la prueba de exteriores, es decir, aquellos minutos en los que Samantha Vallejo-Nágera se acercaba a las mesas para hablar con las personalidades relevantes de cada localización. No obstante, el recorte de duración no será tan llamativo, y es que la CEO de Shine Iberia ha indicado que cada entrega estará en torno a las 2 horas y 30 minutos, es decir, cerca de 15 minutos menos. Por tanto, así lo que consiguen es que el programa no se exceda de las 2 de la madrugada, pero el espectador se irá a la cama a la misma hora. En suma, hay que indicar que el primer programa y el último sí sobrepasarán esta duración, como es habitual.

El alargamiento del prime time en La 1

Durante sus primeras semanas en emisión, 'La revuelta' respetaba el horario de su finalización, marcado a las 22:50 horas. Sin embargo, desde que se recrudeció su guerra con 'El hormiguero' emplearon la estrategia de la competencia de alargar el access prime time todo lo posible. Sirve como ejemplo la final de 'Bake Off: Famosos al horno', cuyo inicio había sido anunciado para las 22:50h. Finalmente, 'La revuelta' se alargó hasta las 23:12h, es decir, 22 minutos más de lo previsto. Esto llevó a que el talent show terminara a las 2:16h.