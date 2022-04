'Supervivientes' inauguró su nueva edición en Telecinco la noche del jueves 21 de abril, con Jorge Javier Vázquez al frente, en la que se mostraron, además de los habituales saltos desde el helicóptero de los dieciséis concursantes, los primeros roces en la preconvivencia. Entre ellos, figuraba un tenso enfrentamiento entre Kiko Matamoros y Anabel Pantoja, después de que la sevillana lo instara a no insultar a Ana Luque.

Anabel Pantoja y Kiko Matamoros discuten en la preconvivencia de 'Supervivientes'

"Eres rara para todo", comentaba Marta Peñate, hacia Luque, cuando esta confesó que le gustaba una ensalada que la canaria daba por descartada. "Rara tú, que tienes veinte personalidades", replicaba la aludida, con cierto humor. "Los que están siempre felices...", lanzaba entonces su compañera, nada convencida con la sonrisa de Luque, comentario al que se sumó Matamoros para apuntar que "eso solo puede ser de un impostor o de un tonto". "La vida te da motivos permanentemente como para no tener una sonrisa de oreja a oreja. Salvo que pases tú por la vida sin enterarte de nada. Porque la vida te va a dar suficientes herramientas como para no ser...", argumentaba el colaborador, que fue interrumpido por Pantoja cuando esta lo instó a que "no insultes".

"¡Tú métete en tu vida! Que te metas en tu vida, que estoy hablando con ella", saltó el madrileño, tras lo cual acusó a la sevillana de estar "como loca para saltar y chupar cámara. A mí déjame en paz". "Tú eres gilipollas. Ni chupar cámara ni pollas, yo chupo otras cosas", replicó Pantoja, que fue tachada por su compañero de ser "una agresiva y una malhablada". "Malhablado tú", respondía Pantoja. La sevillana incluso manifestó su deseo de "hacer lo que me dé la gana y no quiero que tú ordenes. No eres el director". "No te voy a permitir el insulto barato", aseguró Matamoros, por lo que su compañera reconoció, entre gritos, que "en lo único en lo que he metido la pata es en insultarte, pero tú no puedes decirme a mí que no me meta ni que no hable". "¡Estás todo el día que me tienes a mí cruzada, tío!", añadía la sevillana, alterada.

"Ya has dado tú discursito, ya te han grabado"

"Que no, que estoy hablando con ella", replicaba Matamoros, algo más calmado que Pantoja. "Marta opina, ¿y yo no puedo opinar? Anda que si opina otro, no veas le pones un trono y lo llevas a hombros", acusó la sevillana. El colaborador señaló entonces que todo dependía "de quién opine. Hay opiniones respetables y opiniones que no lo son", sin convencer a Pantoja, quien insistió en que "tú la tienes conmigo marcada. No sé qué te he hecho". "Ya has dado tú discursito, ya te han grabado", soltó la concursante, a la que Matamoros invitó a "que te vayas a jugar con tu pelota. Venga... que te tengo más vista que el tebeo". Un encontronazo del que hablaron en plató, donde Vázquez confesó que "yo pensaba que se iban a llevar bien", aunque matizó que "ahora en la preconvivencia, bien comidos, bien bebidos, tienen fuerzas para pelearse, pero creo que van a establecer una fuerte unión y se van a proteger mutuamente".