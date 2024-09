Por Alejandro Burrueco Marín |

Los noticiarios son los formatos más serios de la televisión, aunque no siempre es fácil mantener la compostura para los presentadores y los reporteros. Es lo que le ha sucedido a Himar González cuando se disponía a hacer un adelanto de la situación meteorológica en 'Antena 3 noticias fin de semana'. La meteoróloga canaria ha sufrido un ataque de risa en directo que ha sido un gran obstáculo a la hora de desempeñar su labor.

El ataque de risa de Himar González en 'Antena 3 noticias'

El presentador Matías Prats le dio paso con su gracia particular, aunque no fue con su presentación con lo que hizo reír a González: "". Su compañera se quedó callada un instante y Prats insistió con un "adelante", pero cuando arrancó a dar la información no pudo parar de reír. "", añadió el periodista madrileño al ver la situación.

Por su parte, González señalaba como culpable de sus carcajadas a "uno de los chistes de mi compañero Matías justo antes de entrar". A partir de aquí, la canaria intentó ponerse seria y empezar a dar la información del clima, pero no podía parar de intercalar alguna que otra risotada. Ocultando su sonrisa con una mano y señalando el mapa digital de su espalda con la otra, González prosiguió como pudo con su labor.

¡Qué dificil es a veces reprimir la risa en un plató de #televisión! El ataque de @HimarGonzalez, una de las mejores profesionales y personas que conozco, así lo demuestra. Como también se ve que los chistes de Matías son imbatibles pic.twitter.com/sHZnqT8tud — @LuisFragatv (@LuisFragaTV) September 21, 2024

La simpatía en los noticiarios

A Matías Prats le cambió la cara, consiguiendo reprimir la risa y tomando las riendas de la situación. Sin embargo, Himar González también consiguió salir airosa de la situación manteniendo la simpatía y la rigurosidad al unísono. Al mismo tiempo, en 'Informativos Telecinco Fin de Semana' se estrenaba el tándem de María Casado con David Cantero, que también utilizaron el carisma como baza para tratar de acercarse al liderazgo del noticiario del canal de Atresmedia.