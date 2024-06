Por Joan Centelles Martínez |

'Noticias de la Mañana' enfrenta la salida de una de sus presentadoras más reconocidas. Marina Monzón, que copresentaba el espacio junto a Manu Sánchez, ha anunciado que pone fin a su recorrido en Atresmedia para emprender una nueva etapa profesional.

", empieza escribiendo en un post de Instagram. "". La presentadora conducía cada madrugada de 06:00 a 09:00 horas el primer informativo de la cadena,, según ha confirmado Informalia.

Los agradecimientos al grupo de comunicación y los que han sido sus compañeros durante tantos años tampoco faltaron en el post. "Gracias a todos mis compañeros por formar parte de ello. He aprendido muchísimo de todos vosotros. De periodismo, de tele y de la vida. No me olvido de ninguno, incluso de aquellos con los que no he trabajado pero que por el pasillo cada día me han regalado una sonrisa. Ojalá volvamos a cruzarnos pronto en el camino".

Agradecida con la audiencia

También dedicaba unas palabras a sus espectadores más madrugadores. "Gracias a todos los que habéis estado al otro lado de la pantalla durante todos estos años. He recibido tantos mensajes bonitos y cariñosos de quienes nos veis cada día, que no tengo palabras". Monzón cerraba la publicación dando las gracias al grupo y mostrando su ilusión por los futuros proyectos. "Ahora empiezo una nueva etapa feliz y con mucha ilusión por todo lo que está por llegar".