Max anuncia un plan con publicidad y aprovecha para subir el resto de sus tarifas

Por Alejandro Rodera | |

Max cambiará su estructura de precios en uno de sus puntos álgidos de programación. A partir del 8 de abril, la sucesora de HBO Max, que llegó hace casi un año a nuestro país, incluirá un nuevo plan con anuncios y, de paso, también subirá el coste del resto de las suscripciones. De este modo, se pondrá en el mismo plano que competidoras como Netflix, Disney+ o Prime Video, que ya han consolidado sus tarifas con publicidad, y seguirá los pasos de su matriz estadounidense, que incluyó esa opción de inicio.

El nuevo plan básico con anuncios tendrá un coste de 6,99 euros al mes, por lo que se convertirá en la puerta de entrada al servicio de streaming, y estará disponible desde el martes 8 de abril tanto en España como en Portugal y Andorra y a través de Amazon Prime Video Channels en España. De este modo, se aprovechará el tirón de dos de los grandes colosos originales de su catálogo para alterar su escala de suscripciones, ya que 'The White Lotus' rematará su tercera temporada tan solo un día antes y su mayor éxito en Europa, 'The Last of Us', lanzará su segunda entrega el lunes 14 de abril.

Parker Posey en 'The White Lotus'

En cuanto al impacto que tendrá este movimiento en el resto de tarifas mensuales, la situación será la siguiente a partir de la fecha ya mencionada:

El nuevo plan básico con anuncios será opción más económica con un coste de 6,99 euros al mes

será opción más económica con un coste de El plan estándar , que hasta ahora costaba 9,99 euros, pasará a costar 10,99 euros al mes

, que hasta ahora costaba 9,99 euros, pasará a costar El plan premium, que hasta ahora costaba 13,99 euros, pasará a costar 15,99 euros

Sin embargo, las subidas de un euro del plan estándar y la de dos euros del plan premium tan solo afectarán a los nuevos clientes, por lo que quienes mantengan su suscripción preservarán la tarifa que vinieran pagando. Además, se ha confirmado que el plan Max DAZN, que incluye el complemento deportes y diversos contenidos de DAZN, seguirá costando 44,99 euros al mes. De la misma manera, el complemento deportes no se moverá de los 5 euros al mes.

El catálogo de Max

Opciones anuales

El incremento también se hará notar en las suscripciones anuales, que hasta ahora eran de 99,9 euros para el plan estándar o de 139 euros para el plan premium, lo cual permitía acceder a cada uno por 8,32 euros al mes y 11,58 euros al mes a cambio de hacer un único desembolso más contundente cada año. Desde el 8 de abril, los planes anuales quedarán así:

El plan básico con anuncios anual costará 69,9 euros

anual costará El plan estándar anual pasará de costar 99,9 euros a 109 euros

anual pasará de costar 99,9 euros a El plan premium pasará de costar 139 euros a 159 euros

Así pues, los más perjudicados serán los nuevos usuarios que apuesten por el plan premium, que es el que más ha subido tanto en la tarifa mensual como en la anual, mientras que quienes abracen la nueva opción con anuncios podrán acceder a la plataforma a través de un umbral más asequible, aunque con el coste añadido, en cierta medida, de tener que consumir los spots publicitarios.

"Los suscriptores han respondido de manera extremadamente positiva al lanzamiento de los planes con anuncios en Max, lo que ha ayudado a ampliar nuestra base de clientes al atraer a segmentos de audiencia que desean acceder a un precio más bajo al contenido de calidad de Max", defiende Luca Nicoli, vicepresidente de Digital Ad-supported Services de WBD para EMEA. De cara a la explotación publicitaria, el equipo de ventas local se asociará con Pulsa Media Consulting, uno de los referentes en la comercialización de publicidad en la televisión española.