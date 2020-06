Máximo Huerta y su relación con Ana Rosa Quintana: "Había buena relación en la tele, pero no somos íntimos"

Máximo Huerta no tiene en estos momentos hueco en televisión a causa de la cancelación de 'A partir de hoy', pero el polifacético rostro se encuentra inmerso en la promoción de su última novela y en la escritura de la siguiente. Sin embargo, sus años en televisión siguen generando gran interés.

Máximo Huerta en una aparición en 'El programa de Ana Rosa'

El presentador formó parte del equipo de 'El programa de Ana Rosa' desde el estreno de este hasta 10 años después. De este trabajo guarda una buen recuerdo, aunque ha asegurado que nunca ha sido amigo de Ana Rosa Quintana: "Nunca he tenido buena relación, quiero decir, buena en tele pero no somos íntimos, no me ido a cenar con ella", explica en una entrevista para Diez Minutos.

Huerta asegura que el magazine "está muy bien hecho" y "sabe lo que quiere la gente y se adapta cada temporada", pues muestra de ello son las audiencias después de 15 años en activo. "Yo no era amigo de Ana, pero nos llevábamos muy bien en pantalla, había mucha química, nos olíamos lo que iba a decir el otro y nos picábamos", relataba.

¿Volvería a 'El programa de Ana Rosa'?

El escritor ha comentado también cómo vio venir su despido de TVE tras la cancelación de 'A partir hoy'. Asegura que creía que volvería, pero al ver cómo pasaban las semanas y solo le daban largas, entendió que "los jefes no querían nada". Preguntado acerca de qué le hubiera gustado hacer de mantenerse en Mediaset, Máximo Huerta tiene clara su respuesta: "Habría continuado en 'Ana Rosa' simplemente".