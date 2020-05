El riesgo de prescindir de Xabier Fortes y Máximo Huerta en la nueva franja matinal de TVE

La franja matinal de Televisión Española va a cambiar radicalmente el próximo otoño. Los responsables de la cadena pública se encuentran trabajando en una auténtica revolución que supondrá el final de 'Los desayunos' y 'A partir de hoy', y la transformación del magacín 'La mañana' en un nuevo espacio que liderará diariamente Mónica López y que ocupará toda la franja. De esta forma, no se apostará por diferentes formatos diferenciados que se van encadenando, como sucede hasta ahora, sino que se lanzará un macromagacín único que incluirá todo tipo de géneros y contenidos. Esta decisión deja por tanto fuera a Xabier Fortes, María Casado y Máximo Huerta, que tras su trabajo en la cadena pública ahora afrontan nuevos retos alejados de las mañanas televisivas.

Xabier Fortes ('Los desayunos')

Parece evidente que la franja necesitaba un revulsivo viendo los índices de audiencia anotados en algunos tramos, ¿pero tiene sentido empezar de cero y destruir algunas marcas que parecían empezar a asentarse en la parrilla? Esa una de las grandes dudas que surgen ahora. ¿Por qué terminar con un formato como 'Los desayunos' que parecía haberse hecho por fin un hueco en TVE? El espacio había conseguido un público fiel y había logrado lo más complicado: diferenciarse frente al resto gracias esencialmente a su presentador. Xabier Fortes es un periodista con personalidad e instinto televisivo que ha sabido ganarse un hueco en las mañanas televisivas. No pasaba desapercibido para nadie con su particular estilo y había logrado impregnar a una marca tan desdibujada como 'Los desayunos' de una entidad necesaria.

Xabier Fortes, un periodista con un estilo marco

Es lo que necesita una cadena de televisión: espacios que además de contar con un contenido veraz y plural atrapen al espectador y llamen su atención. Y evidentemente, eso se echa de menos La 1, que a día de hoy no cuenta con apenas referentes entre sus presentadores y que además tiene una parrilla desdibujada, que el espectador no conoce como sí sucede con Telecinco o laSexta, por ejemplo. No hay apenas marcas potentes que logren crear por si mismas una cita con el espectador. Por ello, prescindir de Xabier Fortes en este primer tramo de la mañana parece un error si se quiere fidelizar al público que había empezado a interesarse por su programa y que empezaba a tener una cita diaria con el mismo. Una audiencia a la que le gustaba el marcado estilo Fortes.

'A partir de hoy' (TVE)

Lo que aportaba 'A partir de hoy' y Huerta

Es algo que sucedía con él y que también ha pasado con Máximo Huerta, que también empezaba a hacerse un hueco en las mañanas de Televisión Española y que tampoco seguirá la próxima temporada. 'A partir de hoy' llegó tímidamente a TVE y en unos meses logró también ganarse el favor de la audiencia y es que pese a no lograr altos índices de audiencia sí contaba con una curva ascendente que confirmaba su consolidación. Lo hizo gracias a ser un programa que tenía personalidad, que tenía sin duda mucho de Huerta. Era un formato más pausado, centrado en la conversación tranquila y amena, en la que se permitía la reflexión, el análisis y la charla con interesantes (y muchas veces didácticos) puntos de vista. Un programa valiente y acorde a nuestros tiempos que sin duda marcaba un punto diferencial respecto a la competencia. Lo hacía por cómo se trataban los temas y por los rostros que le rodeaban. Era un programa con un sello muy marcado que merecía seguir, porque Televisión Española debía apostar por esa personalidad, por esa diferencia frente al resto.

¿Y ahora?

Es arriesgado el prescindir de ello teniendo en cuenta que parece imposible replicar estos estilos tan marcados en un macromagacín matinal. Aunque el objetivo sea conseguir ser más competitivos en esa franja, parece complicarlo hacerlo prescindiendo de rostros que impregnen su personalidad y estilo como lo han hecho hasta ahora Xabier Fortes y Máximo Huerta. El reto sin duda es mayúsculo; y es que ahora hay que lograr crear un nuevo gran proyecto que llame la atención del espectador y que sepa diferenciarse de la competencia. Porque a día de hoy, Susanna Griso, Ana Rosa Quintana, Alfonso Arús y Antonio García Ferreras cuentan con unos espacios rápidamente identificables por cada uno de los espectadores. TVE debe dar un paso más y crear un formato diferente, que sí tenga una personalidad marcada y que informe, pero también entretenga al espectador.

Un arriesgado nuevo reto

Esta nueva apuesta debe ser distinta a 'La mañana', que hemos visto que no ha logrado consolidarse en la franja matinal de Televisión Española en los últimos años pese a los cambios que se han ido introduciendo. El nuevo magacín debe arriesgar, incluyendo lenguajes televisivos acordes a nuestros tiempos y apostando por contenidos que de verdad interesen al ciudadano. Lo debe hacer hablando desde la política internacional hasta lo que sucede en nuestros barrios, debe apostar por la proximidad al ciudadano, sin duda. Es un programa que deberá por tanto unir información pura y dura, con reflexión y análisis y también con contenidos mucho más distendidos y amenos, en los que no haya miedo a hablar de nada y que además aporten un plus de servicio público al espectador. Además, se debe contar con todo tipo de voces que puedan dar su punto de vista sobre lo que sucede, que sí aporten algo nuevo al debate.

Mónica López en 'A partir de hoy' (TVE)

Y todo eso debe hacerlo con Mónica López, la que será la nueva conductora de las mañanas de la pública. Esta tendrá la difícil misión de hacerse un hueco en el reinado de las mañanas y de cubrir el hueco de María Casado, que hasta ahora ha hecho una labor encomiable al frente de 'La mañana'. Lo deberá hacer tras ser descubierta como comunicadora en 'A partir de hoy'. La pública ha depositado en ella grandes esperanzas para ganarse al espectador y para lograrlo no deberá quedarse a medias nunca. Deberá ser una presentadora que impregne de personalidad al programa, que lo haga suyo, que permita al espectador saber lo que va a haber y qué se va a encontrar; siempre manteniendo la coherencia y objetividad, evidentemente. Y para conseguirlo, se le tendrá que dar tiempo, porque no es fácil consolidar una nueva marca, aunque está claro que es posible. 'Aruser@os' en Atresmedia es prueba de ello.

En definitiva, TVE tiene una complicada tarea por delante. Y es la de dotar a su franja matinal de estilo y personalidad con un nuevo magacín que nazca de cero y que lo haga con voces que sí aporten al debate, con rostros que marquen un estilo de formato y que sin duda logren unir servicio público y entretenimiento. La pública tiene la misión de informar y entretener, arriesgando e innovando. ¿Debería haberlo hecho también con Xabier Fortes y Máximo Huerta? Evidentemente. Pero una vez se ha iniciado un proyecto sin ellos, es el momento de dar un paso adelante y crear un nuevo gran magacín que de verdad conquiste al espectador y sea digno de una televisión pública de calidad como es Televisión Española.