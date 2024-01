Por Rubén Rodríguez Tapiador |

Tras la cancelación definitiva de 'Sálvame', Kiko Matamoros estuvo inmerso en la grabación del reality '¡Sálvese quien pueda!', donde buscó trabajo con varios compañeros del mítico formato. Una vez finalizado el rodaje, el colaborador visitó diversos programas de televisión para hacer la promoción del proyecto de Netflix, pero no se ha dejado ver en ningún plató de Telecinco, aunque sí que ha llegado a tener alguna propuesta.

Kiko Matamoros en 'Crónicas marcianas'

El colaborador de televisión ha concedido una entrevista a la revista cultural Jot Down en la que ha revelado quede Mediaset España. En uno momento de la conversación, Kiko Matamoros ha asegurado que, haciendo alusión al contenido que se hacía en ' Crónicas marcianas '.

Después de afirmar que el programa de Xavier Sardà era "brutal", el colaborador ha comentado que cree que el especial de 'Crónicas marcianas' no va a tener una mayor continuidad en la parrilla de programación. Asimismo, ha confirmado que él iba a participar, lo que hubiese supuesto que coincidiese con su excompañera Paz Padilla: "Me llamaron al principio y les dije que sí, que no había problema, fijamos una fecha para hacerlo pero, de repente, dos o tres días antes me volvieron a llamar para comunicarme que me había caído del proyecto".

A Kiko Matamoros le extrañó que contasen con él

"En Telecinco, no sé por qué exactamente, pero algunos nos hemos convertido en personas non gratas", ha seguido declarando Kiko Matamoros, quien se sorprendió al saber que contaban con el para ese especial de Telecinco. No obstante, el colaborador ha explicado que la cancelación de su aparición en este reencuentro no se debe a su relación con 'Sálvame', sino con La Fábrica de la Tele. Finalmente, el que fuera trabajador de Mediaset España ha desvelado que cree que el grupo de comunicación se equivocó al retirar el programa presentado por Jorge Javier Vázquez, ya que han perdido mucha audiencia.