Mediaset pidió a María Patiño que volviera tras deshacerse de ella en 'Socialité'

Por Redacción |

Mediaset España busca desligarse al completo del universo de 'Sálvame' y de La Fábrica de la Tele. Con la llegada de 2024, rompió todos sus lazos con la productora y eso conllevó a un giro en 'Socialité', pues el grupo de comunicación decidía prescindir tanto de María Patiño como de Nuria Marín y elegía a María Verdoy para ser la cara visible del espacio de los fines de semana.

María Patiño en 'Socialité'

Unos pocos días después del cambio de rumbo, saltaba la información de que los concursantes de ' GH Dúo 2 . Esto se veía potenciado por la gala de estreno, donde las imágenes de archivo utilizadas del difunto magazine, así como los faldones. De este modo, parecía clara la postura de que la cadena quiere el mayor silencio posible sobre el programa.

A este respecto ha surgido la propia María Patiño, quien en sus redes sociales ha asegurado que no existe censura en Mediaset y ha aportado un dato muy llamativo. "No creo en censura de Mediaset. Hace unos días me llamaron para '¡De viernes!'. La excusa, un homenaje", compartía la presentadora. "Estoy segura de que sigue siendo una cadena libre sin prejuicios". Las palabras de la gallega resultan llamativas, ya que el grupo de comunicación tomó la decisión de deshacerse de ella y eliminarla de su terna de presentadoras. Además, '¡De viernes!' contó hace unas semanas con Fran Rivera, quien puso en duda la profesionalidad de la periodista.

¿Próximos proyectos a la vista?

A su llegada a 'Socialité', María Verdoy quiso mandar un cariñoso mensaje a sus predecesoras: "Os quiero mandar un beso, compañeras, porque, de verdad, gracias por haber dejado un legado tan bonito, tan único y tan auténtico". Sin embargo, Patiño respondía, dejando entrever que tiene nuevos proyectos en camino: "No dejo un legado, continúo trabajando. Mujer embarazada...".