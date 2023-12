María Patiño responde a Beatriz Cortázar tras criticar el salto de los de 'Sálvame' a TVE

Por Rubén Rodríguez Tapiador |

María Patiño acostumbra a ser una colaboradora de televisión que no se calla y que dice lo que piensa en todo momento. Además, la presentadora no evita ningún enfrentamiento y, de hecho, en múltiples ocasiones, utiliza su redes sociales para dar su opinión o responder a diversos ataques y polémicas. El sábado 30 de diciembre, la comunicadora ha colgado una publicación dirigida hacia Beatriz Cortázar después de que esta criticase el fichaje de algunos rostros habituales de 'Sálvame' por RTVE.

Beatriz Cortázar en 'Y ahora, Sonsoles'

La colaboradora de ' Y ahora, Sonsoles Federico Jiménez Losantos , "Es la mañana", en el cual siempre han sido Rocío Carrasco y sus dos docuseries de Telecinco. Beatriz Cortázar ha afirmado que la hija de Rocío Jurado

"Qué casualidad, Pedro Sánchez tan amigo de todos y todos en La 1. En fin, no hay que ser muy inteligentes" ha empezado comentando la que fuera colaboradora de 'El programa de Ana Rosa'. Asimismo, Beatriz Cortázar no ha dudado en acusar a Pedro Sánchez y a los nuevos rostros de TVE que llegan del universo 'Sálvame' de ser "la misma pandilla".

Esta semana estado out... pero decido escuchar la radio y sorpresa @beacortazar20 afirma q todos los fichajes de @La1_tve pertenecen a un mismo grupo... político? Me pregunto... ay la libertad tiene doble vara de medir. Nos vemos en la autopista. — Maria patiño (@maria_patino) December 30, 2023

María Patiño estalla en sus redes sociales

Como era de esperar, alguien iba a responder a las declaraciones de la colaboradora del programa de esRadio y esa ha sido María Patiño, quien lo ha querido hacer mediante su perfil de X, anteriormente Twitter: "Esta semana he estado out... Pero decido escuchar la radio y sorpresa, Beatriz Cortázar afirma que todos los fichajes de La 1 pertenecen a un mismo grupo... ¿Político? Me pregunto. Ay, la libertad tiene doble vara de medir. Nos vemos en la autopista", escribía la presentadora, muy contundente.