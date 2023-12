Por Rubén Rodríguez Tapiador |

Tras el fin de las relaciones contractuales de La Fábrica de la Tele con Mediaset España y con algunos de sus formatos más reconocidos como 'Socialité', el grupo de comunicación ha decidido tomar varias decisiones que afectan a los programas de su parrilla de programación. Una de las determinaciones más reseñables es que, en 2024, Telecinco va a continuar emitiendo el espacio del mediodía de los fines de semana con la ayuda de la productora Fénix Media. Sin embargo, María Patiño y Nuria Marín no continuarán al frente del proyecto y será María Verdoy quien las sustituya.

María Patiño presentando 'Socialité'

Antes de coger la riendas del formato, la nueva presentadorade su vida: "Quiero contagiar mi ilusión a la gente que está al otro lado (...), por lo que espero estar a la altura", cuenta a 20 minutos.

"Me gustaría que la gente supiera que yo soy fan de 'Socialité', que lo he sido siempre y más con una presentadora tan icónica como María Patiño", ha asegurado María Verdoy, quien cree que ponerse al frente de este formato "es la recompensa al esfuerzo y al trabajo" que ha hecho a lo largo de su vida. "Es carisma puro y me lo he pasado como una enana viéndola presentar. Con esto quiero decir que entiendo a sus seguidores, yo también la voy a echar de menos", ha explicado haciendo alusión a la que también fuera rostro de 'Sálvame'.

Su amistad con Nuria Marín

A lo largo de esta entrevista, María Verdoy también ha querido hablar sobre Nuria Marín, a quien considera su amiga: "Es una persona muy importante para mí, es mi hermana televisiva, fue mi mentora en 'Cazamariposas' y es mi referente. Nuria me enseñó a vivir la prensa del corazón con un espíritu más informal, más gamberro, y la quiero muchísimo. Es mi amiga y sé que las cosas le van a ir bien porque se lo merece".