Eurovisión 2020: Blas Cantó da las claves de "Universo" y cuenta cómo "internacionalizará" la candidatura

Por fin conocemos la propuesta con la que RTVE intentará conquistar a toda Europa el próximo mes de mayo en el Festival de Eurovisión 2020. Blas Cantó representará a España con "Universo", un tema synthpop con el que al artista intenta reconciliarse con su "yo interior" para aprender a crecer personalmente y quererse más". Este jueves 30 de enero se ha lanzado la canción y el videoclip oficial y por ello la Corporación ha realizado una rueda de prensa con el propio artista y responsables de la cadena pública, para así revelar todos los detalles de la creación del mismo.

Portada de "Universo" de Blas Cantó

"Cuando la escuché supe que era esa"

En la presentación de la misma, Cantó ha explicado que del campamento de composición en el que trabajó para componer el tema salieron 50 propuestas pero en cuanto escuchó "Universo", tuvo claro que esa era la canción. "Estoy muy emocionado con esta canción, desde que la escuché supe que era la que tenía que llevar al festival; siempre fue muy canción favorita (...) habla de las cosas que probablemente nunca he dicho, las que no saben de mí". Cantó tiene claro que esta canción debe tener un "recorrido internacional" y por ello posiblemente grabará una versión en español y otra en francés, idioma que también habla. "Queremos que todo el mundo la entienda sin necesidad de explicarla", ha añadido. Pese a ello, ha dejado claro que la palabra "universo" se mantendrá en español sea cual sea el idioma en la que se cante.

¿Similar a "Él no soy yo"?

El murciano ha querido también contar el origen del tema, relacionado con "Él no soy yo". Ha explicado originalmente se quiso replicar la fórmula del que ha sido "la canción con más éxito de mi carrera" haciendo "algo parecido". Pero esta idea cambió de un día para el otro: "Estuve trabajando con muchos compositores y productores y de repente me di cuenta que estaba equivocado, me di cuenta que no podía repetir la misma fórmula de esa canción para Eurovisión (...) me di cuenta que no podía perder la esencia de las canciones de mi carrera pero sí tenía que evolución. Era necesario para mi carrera musical".

Blas Cantó en el videoclip de "Universo"

Ya se trabaja en la puesta en escena

Cantó tiene claro que nos encontramos ante una propuesta potente y que poco tiene que envidiar a la que han llevado otros países en años anteriores. "Mi intención ha sido que con la canción y la puesta en escena que tendrá se sepa que en España estamos al mismo nivel que otros países y que podemos hacer lo que muchos presentan en el festival y a veces nosotros vemos tan lejos. Quiero demostrar que podemos asemejarnos a las culturas de otros países". Para lograrlo, algo vital será la puesta en escena de la misma y es algo en lo que se está empezando ya a trabajar. Julia Varela, tradicional comentarista del festival en TVE ha confirmado que la cadena pública lleva "un tiempo" trabajando en esto y el propio Blas ha contado que "hemos iniciado conversaciones con escenógrafos diferentes. El artista no ha descartado el trabajar con Nicoline Refsing, la responsable de la puesta en escena de Melani en Eurovisión Junior 2019, pero ha dejado claro que está abierto a cualquier opción.

Apuesta clara e "internacional" de la puesta en escena

Este además tiene muy claro que el escenario diseñado para este Eurovisión 2020 es perfecto para el tema y se va a aprovechar, y mucho, en la puesta en escena que se realizará. "Es un escenario inmenso y diáfano, viene perfecto para nuestro tema (...) lo que tenemos es que cambiar nuestra mente, aprovechar los medios se que nos dan. Es muy fácil decir que no cuando no ves todas las posibilidades. Tenemos la oportunidad cada año de mejorar nuestra puesta en escena y este año lo vamos a hacer", ha afirmado. Además, ha explicado que "vamos a hablar con gente que ha trabajado con países que han sido potentes en los últimos años y vamos a intentar llegar ahí; vamos a internacionalizar el rollo y a intentar no usar los mismos recursos que cada año. Este escenario nos da unas posibilidades tremendas".

Blas Cantó en la rueda de prensa de "Universo"

¿Presentación en 'OT 2020'?

Toñi Prieto, responsable de entretenimiento de la cadena pública, explicó en la rueda de prensa de 'OT 2020' que la intención era presentar el tema en directo en una de las galas del formato y el propio Blas lo ha querido confirmar en la rueda de prensa de su tema. "Estamos todavía mirando la fecha, porque ahora sí viene un momento de promoción muy grande y sí, queremos ir a presentarla un día. Gestmusic es una de las mejores productoras que hay ahora mismo en España y podemos hacer cosas muy guays. Haremos algo chulo, pero tenemos que cuadrar el día porque no es ir a cantarla y ya está, quiero hacerlo algo chulo".

El consejo de Miki Núñez

El artista ha confesado que siente "mucha presión" sobre él por hacerlo bien pero ha querido recordar un consejo que le ha dado Miki Nuñez respecto a su paso por el certamen musical europeo: "Me dijo que relativice todo y se lo agradezco". Paralelamente, el intérprete de "Universo" ha confesado que ir a Eurovisión "es mucho más que un sueño, va más allá" y ha recordado que es la cuarta vez que intenta ir al Festival. "La cuarta va la vencida", ha afirmado feliz, reconociendo además que menos mal que cuando quiso ir con Auryn no lo consiguió: "Ahora me he dado cuenta que no estábamos preparados para ir en ese momento".

Rueda de prensa de "Universo" con Julia Varela y Blas Cantó

La respuesta a su tuit pidiendo "compasión"

Por último, el murciano se ha pronunciado respecto a un tuit en el que pedía a los eurofans y sus seguidores en general que no fuesen demasiado crueles con sus comentarios. "Imagino, como ser humano, que mi canción no complacerá los gustos de todo el mundo. Es algo normal. Sólo pido compasión en los comentarios, entiendo que pueda gustar o no, pero quisiera no tener más pesadillas cuando me duermo", escribió días atrás en su cuenta oficial de Twitter. En la rueda de prensa, ha reconocido que posiblemente sí puso "la tirita antes de la herida" y ha reconocido que lanzó el mensaje tras la cantidad de críticas que recibió Celia Flores, hija de Marisol, por la actuación que hizo en los Premios Goya 2020 en honor a su madre.