Hugo descubre la ruptura de Adara y Gianmarco y responde a su desplante final a 'Supervivientes 2020'

'Supervivientes 2020' ponía el broche final a la edición este domingo con un último debate presentado por Jorge Javier Vázquez. Con todos los concursantes presentes en plató, Hugo Sierra no dejaba al programa plantado en esta ocasión y sí acudía a su compromiso, al contrario de lo que hizo en la gran final cuando había que anunciar que Jorge Pérez era el ganador del concurso.

"Fui sincero", explicaba el uruguayo nada más ser recibido en plató, mostrándose sonriente. "Yo era muy rompehuevos cuando jugaba al basket, me enojaba mucho, pero después de una noche se me pasa", recordaba. Jorge Javier señalaba que había anunciado su retiro televisivo tras su expulsión y le lanzaba un zasca: "Ya podrías haber dicho lo mismo cuando ganaste 'GH Revolution'". Ante esto, Hugo consideraba que en aquel momento "se callaba más". "Aquí la gente iba a muerte y había que estar a la altura. En el otro éramos anónimos y estábamos más tranquilos", valoraba.

Hugo e Ivana en el debate final de 'Supervivientes 2020'

Girándose al fin para mirar a Ivana, sentada a su lado, el uruguayo sacaba el galán que lleva dentro para elogiarla. "La comida que no te has de comer no la calientes", le advertía el presentador, que recomendaba a la argentina que le hiciera sufrir. Hugo continuaba con sus piropos durante toda la noche y, finalmente, Jorge Javier preguntaba a Ivana si volvería con él. "No me hagas esa pregunta, porque no sé ni lo que voy a hacer dentro de media hora”, respondía, anticipando una posible reconciliación.

El zasca de Ivana

Aunque reconocía que no estaba enamorada, el presentador le daba un sabio consejo. "No seas tonta, estoy convencido de que él da un pasito y tú caes”, aventuraba. Sin embargo, ella demostraba saber ser dura con su ex. Uno de los momentos más esperados de la noche era el instante en el que Hugo descubría la ruptura de Adara y Gianmarco. "Era obvio", respondía, añadiendo que "era bastante evidente que eran dos telediarios".

"A ver, la nuestra tampoco duró más de dos telediarios", le espetaba Ivana, provocando las risas de los asistentes en plató. "Lo vuestro, sumando todo, fueron tres cuartos de hora, ¿no?", bromeaba Jorge Javier. Sobre la madre de su hijo, Hugo intuía que "la cosa no está bien" y se reafirmaba al descubrir que su padre y ella se tienen bloqueados en el teléfono móvil. "Nos apoyamos a muerte", defendía el uruguayo en relación a su exsuegro.