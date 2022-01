Horas antes de que se celebrara la segunda semifinal del Benidorm Fest, 'Sálvame' sorprendía con un arranque a cargo de María Patiño y Terelu Campos en el que la primera quiso manifestar su apoyo a las Tanxugueiras, mientras que la segunda apostó por la victoria de Rigoberta Bandini. Sin embargo, lejos de quedarse ahí, el programa sorprendió en mitad de la tarde mostrando su apoyo incondicional a la intérprete de "Ay, mamá" de un modo único y llamativo.

María Patiño y Terelu hablan de las Tanxugueiras y Rigoberta en 'Sálvame'

El programa de Telecinco arrancó con su habitual edición "Lemón Tea" con Patiño y Campos al frente, momento en el que la primera, al volver de una de las pausas publicitarias, quiso lanzar un mensaje sobre la preselección española de Eurovisión 2022. "Terelu, antes de seguir con otros temas, quiero felicitar a mis paisanas, las chicas de Tanxuguieras, que ayer, en la primera semifinal del Benidorm Fest, consiguieron una buena posición con su canción "Terra" y, por tanto, pasan a la final del sábado. Así que bravo por ellas", declaró la presentadora, entusiasmada, a quien su compañera señaló que "creo que estás metiendo la pata, porque en este programa vamos con Rigoberta Bandini y su temazo 'Ay, mamá'".

Campos destacó sobre el tema de la artista que "es un alegato al feminismo, que reivindica a las madres y las tetas", para después recordar el hecho de que la popular canción de Rigoberta "es la banda sonora de ese próximo programa especial, 'Montealto: regreso a la casa', que vamos a ver aquí dentro de muy poquito". Así, la presentadora hacía referencia a la próxima entrega con Rocío Carrasco como protagonista. "Hoy es la segunda semifinal, así que todo el mundo jaleando a Rigoberta. ¡Rigoberta a Eurovisión!", exclamó Campos. "Eres tú contra toda la maquinaria de La Fábrica", añadía además la malagueña, con humor. "Bueno, La Fábrica apuesta por Rigoberta y yo por mis Tanxugueiras, porque son de mi tierra natal", defendió Patiño, antes de continuar con el programa.

Una curiosa campaña de apoyo

Un miembro del equipo de 'Sálvame' se pasea con un gran pecho y un cartel a favor de Rigoberta

Poco después de que arrancara el tramo de 'Sálvame Naranja', los colaboradores fueron sorprendidos con la irrupción de un hombre vestido de negro, que llevaba colgando un enorme pecho mientras bailaba al ritmo de "Ay, mamá" y mostraba una pancarta. "Rigoberta Bandini, ¡a Eurovisión 2022!", se podía leer. Una intervención que volvió a repetirse a mitad de la tarde, cuando ya se escuchó algún que otro comentario por parte de los presentes.

"Me encanta la canción, pero no sé si vale para Eurovisión", confesaba Jorge Javier Vázquez, ante lo que Kiko Hernández apuntó a su "buena rima" y su pegadizo estribillo, mientras Belén Esteban confesaba que "a mí me gusta" y Patiño, por su parte, mencionaba a las Tanxugueiras. Una visita que se repitió ya en los últimos minutos del programa, a tan solo un par de horas de que Rigoberta se subiera por fin sobre el escenario del Benidorm Fest, donde logró la primera posición en la segunda semifinal y, con ello, un puesto en la final del sábado 29 de enero.