Mercedes gana 'The Floor' tras derrotar a la favorita por un despiste

Por Roberto Ponce López |

La final de ' The Floor ' tuvo desde duelos trepidantes entre amigos, con lo que fue un cierre de temporada inmejorable para el concurso presentado por Chenoa . La noche comenzó con Alejandro, quien en el programa anterior había conseguido a base de ganar duelos posicionarse como uno de los más fuertes para la final, ya que también había demostrado

Sin embargo, el primer duelo de la noche le llevó a enfrentarse a Miguel Ángel, quien no perdió la oportunidad de retarle en la temática "Spielberg". En este caso, el duelo les exigía no fallar, ya que debían de acertar entre tres opciones las películas que había dirigido este mítico director, pero el fallo les restaba tres segundos. Acierto tras acierto los dos llegaron muy igualados al final, pero un fallo de Alejandro lo dejó fuera del concurso.

Miguel Ángel fue uno de los protagonistas de la final de 'The Floor' ganando dos duelos en la noche

Tras tantos nervios, Miguel Ángel decidió volver a su casilla y esperar, por lo que el randomizer tuvo que hacer su trabajo y seleccionó a Isabel. Ella, ni corta ni perezosa, retó a Ana Valeria, la joven concursante de 22 años que, a pesar de su aspecto colegial, se iba a alzar como la concursante más peligrosa, ya que a partir de ahí, y tras eliminar a Isabel, iba a batir sin descanso a otra concursante más. Sin embargo, al final de la noche tendría un duelo que le llevó al llanto.

Pero antes de llegar ahí, Ana Valeria bajó al tablero y le entregó el protagonismo de nuevo a Miguel Ángel, quien fue retado en su tema "Realeza" por Ana María. Este duelo fue muy reñido, pero el alicantino demostró su control en el tema y continuó en la final. Tras esa victoria se había hecho casi con la mitad del tablero, pero en vez de bajarse quiso seguir y retó a su gran amigo Jevo, con el que compitió en un emotivo duelo sobre "Actrices españolas". Este enfrentamiento acabó con la despedida del alicantino y con la victoria de Jevo.

Ana Valeria lloró tras su fallo en el duelo contra Mercedes en la final de 'The Floor'

No duró mucho su reinado en el tablero, ya que Daniel lo eliminó al siguiente duelo. Pero él dio con Ana Valeria, que jugando en "Política internacional" se deshizo de él, para luego deshacerse de Raúl jugando sobre su temática heredada, "Sombreros". Este era su séptimo duelo ganado en el concurso y tan solo quedaban dos más. Parecía que nadie la podía ganar, pero llegó el duelo del drama.

Ana Valeria se enfrentó a Mercedes en un duelo cuya temática era "Libros". Tras comenzar, el duelo estaba reñido, pero Ana Valeria tuvo que pasar una de las imágenes que le salió. Tras ello, hubo un silencio de más de 15 segundos, ya que la concursante creía que era el turno de Mercedes. La joven incluso le dijo "pasa", como un acto de compañerismo, pero esta le contestó que no, que no era su turno, y Ana Valeria se dio cuenta de su fallo. No pudo sobreponerse y perdió, lo que le provocó un llanto inconsolable por ese despiste que le costó su participación en el duelo final.

Mercedes ganó el duelo final, que tenía la temática de "Tenistas", que el hizo la ganadora de 'The Floor'

Ni en el duelo final salió 'MasterChef'

Mercedes se metió en la final y solo quedaba Edgar, a quien no se había querido enfrentar nadie porque todos temían su temática, "MasterChef". Al igual que en la edición que el año pasado emitió Antena 3, en la que Eurovisión fue una temática de la que huían todos, "MasterChef" se quedó sin jugar, ya que Mercedes eligió competir por su tema "Tenistas". El duelo fue bastante descompensado, ya que Edgar se quedó estancado con la foto de Feliciano López. A partir de ahí solo pudo pasar una y otra vez hasta que el juego, set y partido cayó del lado de Mercedes, que se hizo con los 100.000 euros.