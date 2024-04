Por Beatriz Prieto |

El sexto programa de 'MasterChef 12', justo después de la criticada despedida de Tamara, contó en su eliminatoria con la visita de la periodista y presentadora Mercedes Milá. Una ocasión en la que el jurado no dudó en tratar de tentar a la catalana para que participara en 'MasterChef Celebrity', una vez más, momento en el que Pepe Rodríguez lanzó una defensa del talent culinario que parecía toda una indirecta a las críticas de los últimos días.

Pepe Rodríguez defiende el "buen rollo" de 'MasterChef' ante Mercedes Milá

"Nos visita por tercera vez y esperemos que sea la definitiva para", anunció Rodríguez, al recibir a Milá. "He venido a ayudaros, porque claro...", lanzó la invitada a los aspirantes, señalando al jurado con cierta ironía., protestó el chef, antes de unirse a Jordi Cruz Mas para recordar la negativa de Milá a participar en el talent culinario.

"Esto es como que te obliguen a casarte con uno que sabes que no puede hacerte feliz. Pues no me caso", insistió la presentadora, negándose una vez más a ser concursante del programa. "Seríamos buenísimos contigo y te lo pasarías pipa", prometió Cruz, ante una incrédula Milá, para después insistir en que "tienes buena mano cocinando, que nos lo han contado". La catalana habló entonces de su programa en La 1, 'No sé de qué me hablas', del que "volveremos a hacer ocho programas": "Estoy feliz porque mucha gente me lo pregunta y yo a la audiencia la respeto una barbaridad". "La audiencia quiere que vengas", lanzó Cruz.

"Hay muy buen rollo dentro y fuera"

El jurado emuló la frase mítica de 'Gran Hermano' para tratar de animar a la presentadora, en vano: "La audiencia ha decidido que quien concurse en 'MasterChef Celebrity' sea Mercedes Milá". A pesar de su negativa, Milá confesó tras la cata que "una de las cosas que me gustan de este programa es el buen rollo que hay entre los concursantes" y recomendó "La sociedad de la nieve": "La salvación fue la unión, lo han dicho todos. Si hiciéremos lo mismo en España, fíjate lo que sería. Y no tanta bronca, tanto odio, tanta crítica".

"Nos alegra que disfrutes cuando vienes aquí. Ellos tienen buen rollo y, te digo más, creo que con nosotros también lo tienen, aunque a veces les digamos las cosas como son", declaró Rodríguez, para después recalcar que "hay muy buen rollo dentro y fuera". "Claro que sí, no lo dudo. Además habláis", señaló la invitada, ante lo que el chef dejó caer que "solamente faltaba que no quisiéramos lo mejor para ellos. Y para nuestros celebrities también". "El día que venga va a ser tal celebración, que me van a tener en una jaula ahí colgada", comentó Milá, a raíz de esa clara indirecta que, de nuevo, cayó en saco roto.