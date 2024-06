Mercedes Milá responde sin rodeos: ¿Participaría como concursante de 'Gran hermano'?

Por Beatriz Prieto |

Tras aterrizar en Cuatro hace tan solo una semana '100% Únicos' sumó un nuevo programa la noche del lunes 24 de junio en la que sus protagonistas tuvieron ocasión de charlar con la mítica presentadora Mercedes Milá. Un encuentro en el que, como era de esperar, la catalana no eludió uno de los programas más longevos y destacados de su carrera: 'Gran Hermano', programa del que fue presentadora entre el año 2000 y 2015, a excepción de la edición de 2002, en la que Pepe Navarro tomó el testigo.

Mercedes Milá en '100% únicos'

Milá recordó la peculiar forma con la que se abrió paso en la pequeña pantalla, cuando todavía "no había becarios": ", porque dije que yo tenía que subir a los estudios porque estaba haciendo un trabajo que requería que estuviera allí, y no era verdad.".

De esa forma, la catalana decidió encargarse de las pequeñas pero importantes tareas, como ordenar mesas, servir café u ordenar las noticias que iban llegando. "No hacía de periodista, hacía de becaria. Y ahí empecé a enamorarme del periodismo y enseguida empecé a hacer entrevistas. Y me fui a Madrid cuando me llamaron", explicó Milá, sobre una táctica que dio paso a los múltiples programas que han engrosado su vida profesional desde los años 70.

"El programa más bonito"

"Y acabé haciendo el programa más bonito que se puede hacer en el mundo, que es 'Gran Hermano'", remató la presentadora, momento en el que uno de los presentes le planteó si "te gustaría ser una concursante" de dicho reality, ante lo que recibió un rotundo "no" como respuesta, tras lo cual procedió a explicar por qué lo tenía tan claro. "Para ser concursante de 'Gran Hermano' hay que ser muy valiente y muy generoso. Si no tienes esas dos características, no puedes entrar, porque te están siguiendo las cámaras todo el día", recalcó Milá.