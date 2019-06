Merche, sobre la preselección de Eurovisión 2019: "Los concursantes de 'OT' hicieron una especie de boicot"

A pesar de que finalmente fue Miki Núñez el triunfito que representó a España en Eurovisión 2019, lo cierto es que en la preselección que se realizó en 'OT 2018' se quedaron muchos buenos temas por el camino. Por ejemplo, la canción "Todo bien, nada mal" que cantó Marilia Monzón o el "Muérdeme" de María Villar. Otro de los temas más bien recibidos por el público fue "La Clave" que interpretó Natalia Lacunza y que se compuso entre muchos artistas a la vez, siendo la cantante Merche uno de ellos junto a Rosa Martínez, Ander Pérez y Nuria Azzouzi.

Merche y Natalia Lacunza

Meses después de la preselección eurovisiva realizada en 'OT 2018', Merche ha dado unas declaraciones bastante reveladoras en El Confidencial, hablando sobre la actitud de Natalia Lacunza y la mayoría de los concursantes del talent ante la posibilidad de representar a España en Tel Aviv, Israel. "Me lo pasé súper bien componiendo, pero cuando llegamos allí nos dimos cuenta de que ninguno de los chavales quería ir a Eurovisión", empezaba diciendo la cantante.

"Hicieron una especie de boicot a todas las canciones. Lo que empezó siendo ilusionante, acabó siendo un plof para todos. Ninguno de los artistas tenía la más mínima intención de ir al festival. El único, el que fue", refiriéndose a Miki Núñez y a la ilusión que mostró durante toda la experiencia eurovisiva. "Nos hacía ilusión que un tema nuestro fuera a Eurovisión, pero a nuestra cantante no... Nos dijo que ella iba a cantar la canción, pero que no quería ir al festival, que lo sentía, y pidió a sus fans que votaran a otro", añadía Merche, explicando cómo lo vivió ella y parte de los compositores.

Dos lanzamientos muy próximos

"Si llego a saber que no tenían intención de ir, me hubiera ahorrado todo eso", explicaba Merche, cerrando ya el tema, dando a entender que hubiese dedicado ese tiempo a trabajar en otros proyectos, como por ejemplo en el single que va a sacar el día 15 de junio de 2019 llamado "Lo que me dé la gana". Por otra parte, Natalia Lacunza también está a punto de lanzar al mercado su primer single llamado "Nana triste", que aterrizará en todas las plataformas digitales el 14 de junio. Y días más tarde, el 21 de junio del mismo año se estrena "Otras alas", el primer álbum en solitario de Natalia Lacunza.