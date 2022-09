La cantante Merche, quinta concursante confirmada de 'Tu cara me suena 10'

Después de que 'Tu cara me suena' alcanzara su décimo aniversario el pasado año, el exitoso formato de Antena 3 ya está calentando motores de cara a su décima edición, de la cual ya se conocen cuatro de sus concursantes. Una lista a la que ahora se incorpora la cantante Merche, como quinta famosa confirmada, después de que se anunciaran los fichajes de Anne Igartiburu, Josie, Susi Caramelo y Alfred García.

Merche, concursante de 'Tu cara me suena 10'

Según informa Yotele, la gaditana se incorpora al talent de Atresmedia en. Merche añade así otro proyecto en la pequeña pantalla, después de haber formado parte de programas como ' Tú sí que vales ', ' A tu vera ' o ' Fenómeno fan ', en los que ha ejercido como jurado, o

De hecho, Merche ha estado implicada en el mundo televisivo desde los inicios de su trayectoria musical, especialmente en Canal Sur, donde incluso presentó la gala de Fin de Año para dar paso a 2018. A esto se suma el hecho de que la artista incluso ya tuvo ocasión de trabajar como concursante de un formato de Gestmusic ese mismo año, en concreto en 'Bailando con las estrellas', experiencia que repite ahora a través de 'Tu cara me suena' con una disciplina muy distinta: la imitación.

Ya estuvo en 'Tu cara no me suena todavía'

Al contrario que otros cantantes, Merche no ha sido uno de los afortunados invitados del concurso de Antena 3 en sus más de diez años de historia. No obstante, sí que ha formado parte de la lista de artistas imitados, algo en lo que debutó María Isabel en 2020, para alegría de la gaditana, con su popular tema "Abre tu mente". Además, a pesar de su ausencia en la versión de famosos, la artista sí que formó parte de la edición de anónimos, 'Tu cara no me suena todavía', donde fue imitada por la concursante Victoria Sunsiray, con la que incluso protagonizó un dueto al rito de "Eras tú", durante la emisión del programa en 2018.