Por Daniel Parra |

'La resistencia' recibió a Merche como invitada en su programa del miércoles 31 de enero. La cantante promocionó su nuevo single, 'Soy superviviente', continuación de 'Abre tu mente' que se incluye en el proyecto 'Después de un tiempo' en el que condena la violencia machista. "He querido incluir a todas las personas, ya sea por la raza, por la sexualidad, por su físico, por sus creencias... Cualquier persona que en algún momento de su vida haya sufrido violencia física, psicológica, menosprecio, intolerancia... Para todos ellos, un grito a la libertad, al respeto y a la tolerancia", reivindicó la intérprete.

Merche con David Broncano en 'La resistencia'

La entrevista contó con fieles seguidores de Merche entre el público y con la actuación de la cantante al final del programa, que. Antes de ello, Merche no se libró de responder a las preguntas clásicas del programa. Al ser cuestionada por cuántas relaciones sexuales ha mantenido en los últimos 30 días, la intérprete respondió:. La cantante se excusó en la promo de la canción, el videoclip y en que "la cosa está un poquito complicada":

David Broncano le preguntó si usa aplicaciones como Tinder o Instagram para ligar, y Merche lo negó por completo: "¿Tú quieres que me manden a mi 'fotopo'?". La intérprete aclaró que desde que salió su canción 'Mi amiga María', que trata sobre ese tema, ya no le mandan ese tipo de imágenes. "Me mandan fotos y yo siempre me creo que son de conciertos antiguos, de una firma de discos... y me gusta verlas. Y cuando las abro me aparece una cosa así cantando flamenco. ¿Perdona? Unas venas en el cuello...", recordó Merche. "Eso no puede ser. Fotopolla solo si es solicitada, tienes que pedirlas", comentó Broncano. La cantante dio la razón al presentador y reveló que se enfadaba y contestaba. "Es como un palo en la frente", dijo.

"Entre seis cifras y siete cifras"

Merche, además, respondió a la pregunta de cuánto dinero tiene: "Los años van pasando, soy madre soltera, mi familia monoparental, lidero mis proyectos, he trabajado con multinacionales desde hace un tiempo...". Broncano se impacientó y la invitada optó por dar una "horquilla chiquitita": "Entre seis cifras y siete cifras". El cómico pensó que la cifra exacta estaba entre cien mil y un millón de euros, pero Ricardo Castella, Grison y la propia Merche le corrigieron: "9.999.999 siguen siendo siete cifras". "Pero entonces el dato es mejor todavía. O sea, ¿entre cien mil euros y diez millones?", dijo Broncano.